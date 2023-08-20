'Двигаемся дальше в вопросе F-16': Зеленский после визита в Нидерланды прибыл в Данию

В воскресенье, 20 августа, после результативного визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он намерен продолжить работу по вопросу истребителей F-16 для нашей армии.

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Об этом глава государства сообщил в Telegram. Президент намерен встретиться с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и представителями датского бизнеса.

Он подчеркнул, что вместе с командой работает над усилением Украины для защиты наших людей.

"Развиваем сотрудничество. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", – отметил Зеленский.

Напомним, 20 августа Зеленский в сопровождении первой леди Елены Зеленской прибыл в Нидерланды с официальным визитом. Он встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Кроме F-16 стороны также обсудили Глобальный саммит мира, украинскую формулу завершения войны, а также привлечение государства-террориста России к ответственности за агрессию и совершенные в Украине преступления.

По результатам переговоров президент сообщил, что Украина получит от Нидерландов 42 истребителя F-16. ВСУ их получат после тренировки наших пилотов и инженеров.

Зеленский отметил, что таким образом сделан еще один шаг по усилению воздушного щита страны. Указанные самолеты Украина использует для того, чтобы держать российских террористов подальше от своих городов и сел.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский заявил, что украинские пилоты начали испытание шведских истребителей Gripen. Украина намерена добиваться получения этих самолетов для усиления в небе;

– также президент отметил, что украинскую формулу мира по состоянию на пятницу, 18 августа, уже поддержали 63 дипломатических миссии. А к гарантиям безопасности G7 присоединилось 18 государств.

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