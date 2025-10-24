'Все партнеры подтвердили': Зеленский заручился военной и финансовой поддержкой Украины в следующем году

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Коалиции желающих заявил, что партнеры в следующем году будут поддерживать Украину и в военном плане, и финансово. Это подтвердили все страны Коалиции.

Об этом глава государства сообщил во время совместной с лидерами стран Коалиции желающих и генсека НАТО пресс-конференции в Лондоне. Трансляцию общения с журналистами осуществлял Офис Президента.

"Все партнеры подтвердили, что в следующем году будут дальше поддерживать Украину, нашу прочность, особенно финансовую", – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что перед участниками заседания Коалиции желающих в формате онлайн выступила новоназначенная госпожа премьер-министр Японии Санае Такаичи. Она также дала "четкие сигналы" о готовности ее страны поддержать Украину.

ЕС подтвердил, что финансовая помощь Украине будет сохранена

Вчера, 23 октября, в Брюсселе Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, во время которого Евросоюз заверил, что финансовая помощь Украине будет сохранена.

Об этом Зеленский заявил, подводя итоги заседания Европейского совета.

По его словам, Евросоюз подтвердил, что финансовая помощь Украине будет сохранена не только в следующем году, но и в 2027.

Зеленский назвал это "важным единодушным решением" ЕС.

"Деньги – это очень важный сигнал и важное давление от ЕС. И мы благодарны за сегодняшний сигнал, что Европейский Союз будет поддерживать финансово Украину в 2026-2027 годах. Спасибо за это", - сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи с лидерами "коалиции желающих" в Лондоне. В частности, он анонсировал больше санкций против страны-агрессора России и сообщил об очень важных договоренностях по финансам для Украины.

