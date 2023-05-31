Все морские страны видят, что такое Россия: Зеленский рассказал, какую роль играет морской экспорт зерна в продовольственной безопасности мира. Видео

Глава государства Владимир Зеленский поделился результатами своей поездки в Одесскую область 31 мая, стратегический регион обороны и морской выход к экспорту продовольствия. Очень важные результаты в Одесской области у Службы безопасности Украины в противодействии российским диверсантам.

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Об этом президент поделился в традиционном обращении к народу, которое транслировал его Офис. В ходе визита украинский гарант и его команда обсудили экономические вопросы, рабочие места, социальное обеспечение, а также все риски для прибрежной зоны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Все морские страны мира сейчас видят, что может угрожать их портам, их акваториям, если России сойдет с рук блокировки мореходства в Черном море", – сказал Зеленский.

В качестве примера он указал на порт "Южный", который несмотря на согласованность в рамках зернового соглашения, фактически заблокирован. Более полутора миллионов тонн агропродукции накоплено на складах стивидорного предприятия. И это зерно, которое ожидают по меньшей мере десять стран мира, включая Турцию, Египет, Бангладеш, Китай. Очевидно: чем меньше продовольствия поставляется в эти страны, в эти регионы, тем выше там цены на еду, тем больше теряют люди в этих странах из своих семейных бюджетов.

"То есть блокада одного порта в Украине создает очень серьезные риски для разных народов. Причем, в частности, для тех, отношениями с которыми Россия еще и пытается спекулировать. И я благодарю всех в мире, кто помогает нам увеличивать пространство безопасности в Черном море, кто оказывает давление на Россию для разблокирования поставок продовольствия", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сейчас вместе с командой Офиса работает над тем, чтобы вторая половина этой недели была содержательной для отношений с международными партнерами. Союзники делают все, чтобы Украина получила хорошие новости уже к следующему понедельнику.

"А сейчас я благодарю Соединенные Штаты Америки, лично президента Джо Байдена, обеих партий Конгресса и каждого американца – всех, кто ценит свободу, – за новый оборонный пакет для наших воинов. Ракеты для "Пэтриотов", ракеты для "Хаймарсов", артиллерия и другое очень необходимое нам оружие. Необходимо именно сейчас!" – обозначил он.

Лидер нации завершил свое обращение неизменной благодарностью к ключевым фигурам обороны и безопасности украинской земли – солдатам ВСУ и добровольцам. Всем тем, кто ежедневно стоит на своих боевых постах, мужественно вступает в сражение с противником и жертвует всем, чтобы будущее Украины было свободным и демократическим.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к муниципальным властям всех украинских городов, напомнив об их персональной ответственности за безопасность людей. Он призвал их увеличить число укрытий и убежищ, где наши сограждане смогут переждать время воздушной тревоги.

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