Укрытия должны быть доступными: Зеленский обратился к представителям местных властей

Страна-агрессор Россия не прекращает атаковать Украину дронами-камикадзе и ракетами разных типов, из-за чего ежедневно гибнут и травмируются наши граждане. В связи с постоянными обстрелами укрытия в городах должны быть доступными для людей.

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Об этом в своем вечернем обращении во вторник, 30 мая, сказал президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он напомнил представителям местных властей об их ответственности.

"Хочу, чтобы меня сейчас услышали все представители местных властей, которые отвечают за конкретные общины, за конкретную территорию. Укрытия в городах должны быть доступными. Люди должны понимать, когда и как увеличится количество и доступность укрытий. Это ответственность конкретных должностных лиц и конкретная ответственность", – отметил гарант.

Зеленский подчеркнул, что украинцы должны реагировать на сигналы воздушной тревоги и не относиться к ним легкомысленно. Однако для того, чтобы это стало возможным, в населенных пунктах должно быть больше мест, где люди могут переждать опасность.

Глава государства выразил соболезнования родным людей, которые пострадали и погибли в результате последней российской атаки. Также он поблагодарил всех защитников нашего неба, которые всю ночь работали по вражеским целям и спасли этим не одну жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве проведут масштабную проверку укрытий столицы. Причиной этого стали жалобы граждан, что во время последней воздушной тревоги некоторые укрытия закрыты и киевляне не могут спрятаться от опасности.

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