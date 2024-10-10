Дорогие днепряне.

Видео дня

Хочу поблагодарить вас за ту бурную и главное – искреннюю реакцию на вчерашнее видео.

Кто-то сомневался, кто эти слова раскритиковал.

Однако подавляющее большинство выразило поддержку.

Адже люди знають і бачать, скільки всього було зроблено в місті з 2015 року.

Включно із комплексною підтримкою ЗСУ.

…

Тому зараз я хочу проанонсувати ще дещо. Починаючи з наступного тижня на нас чекає час дивовижних історій.

Тож перше.

Шановні представники ЗМІ.

По кожному кримінальному звинуваченню щодо міськради вам буде надано детальні та вичерпні пояснення.

Включно із розповіддю про те, як працівники правоохоронних органів порушують процесуальні права та завзято нищать місцеве самоврядування.

…

Друге. Я ще раз звертаюся до тих-таки правоохоронців.

Враховуючи те, що ви фактично вбили Михайла Лисенка, прошу вас припинити топтатися на його кістках!

Я обіцяв максимальні прозорість та публічність, отже:

1. Якщо ви не дасте спокій нам і світлій пам’яті Михайла, я почну називати прізвища тих, хто за всім цим стоїть. Від продажного "експерта" Маліночки до тих, хто проводить наради в ГПУ та МВС, та вимагає "розірвати Філатова". Але про це трошки пізніше.

2. Аби у всіх було чіткіше розуміння, розповім, як усе відбулося тоді і що коїться тепер.

У суботу до Михайла з обшуком приїхали співробітники СБУ з Києва. Не пересічні службовці, а представники дуже серйозного департаменту.

Де Лисенко, а де держбезпека – питання відкрите. При тому, як я вже писав, у нього раніше вже провели величезну кількість обшуків, тож вочевидь ані гроші, ані документи, ані якісь мобільні телефони вдома він не зберігав.

Лисенко не впустив їх до себе через переплутані дані в ухвалі суду.

Тоді вони почали відверто погрожувати йому, мовляв, "документи виправимо, а потім у понеділок прийдемо і тебе знищимо".

Є свідки, які це підтвердять.

Лисенко помер у неділю – доведений до серцевого нападу.

Причину його смерті зафіксували лікарі.

А потім було втручання в роботу судово-медичної експертизи і відкриття кримінального провадження.

Щодо вбивства!

Без жодних заяв від потерпілих! Просто на основі "великого суспільного резонансу" і тих брудних публікацій, які самі ж правоохоронці розганяли по телеграм-каналам.

У будинку вже покійного (!) вони провели черговий обшук.

Шукали незрозуміло що, і далі – знов без ухвали суду – намагалися забрати його старий телефон.

Що це має довести – невідомо.

Хіба що те, як вони просто намагаються танцювати на кістках.

3. У памʼять про Михайла ми видамо брошуру про те, як, починаючи зі сумнозвісного парі на ремонт Центрального мосту, над ним знущалися та намагалися вибити свідчення проти мене. Або коли з тією ж метою у відоме криворізьке СІЗО "Бублік" запроторили хворого на рак 71-річного мостобудівника.

Там буде прізвище кожного прокурора, слідчого та судді.

Тоді, намагаючись вислужитися перед новою владою, процеси очолював обласний прокурор Роман Токар.

А в підсумку його злили в унітаз.

Схожа доля спіткала й великого поліцейського начальника Дмитра Тишлека, який ще пів року тому газував про Дніпра, а тепер його просто стерли ластиком.

Нехай ці історії будуть нагадуванням тим правоохоронцям, які зі шкіри пнуться, аби показати свою "результативність".

Бо справи розвалюються, а ШРАМИ НА СЕРЦІ ЛИШАЮТЬСЯ.

…

І коли вже я почав називати прізвища, то варто продовжити тему.

Попереджаю всіх, хто причетний до нинішнього марафону знущань.

Дивіться, хлопчисько, за час війни в мене склалися дуже хороші стосунки не лише із західними ЗМІ, яким я дав більше 60 (!) інтерв’ю, а й з іноземним істеблішментом та дипломатичним корпусом.

Якщо ви хочете, аби ваші прізвища обговорювали у закордонній пресі, парламентах і посольствах наших країн-донорів, то не зупиняйтеся.

…

А ще…

Ще почитайте про Global Magnitsky Act, який зараз вже можна застосовувати не тільки проти російських "сілавіков", а проти відповідальних за порушення прав людини по всьому світу.

Я не впевнений, що іноземні партнери, котрі в умовах війни фактично утримують нашу країну, хочуть, аби за гроші європейських платників податків нараховували зарплати всій вашій банді мародерів.

Тож, коли ви не припините пити людям кров, я знайду спосіб за допомогою своїх західних друзів зробити вас дуже й дуже відомими.

…

І наостанок.

Вчора Президент дуже влучно висловив обурення щодо великої кількості заброньованих.

Тому зараз всі дотичні до цього питання кинуться з цим розбиратися.

Головне, щоб вони не підставили Президента, скасувавши відстрочки лише нещасним слюсарям чи водіям тролейбусів.

Бо, якщо подивитися на цифри, то більшість у тих списках це не працівники критичної інфраструктури або оборонних підприємств.

Це саме слідчі з прокурорами!!!

Наведу один факт.

У Дніпрі по місту стоїть щонайменше чотири десятки (!!!) камер і приладів прослуховування – біля комунальних підприємств, у кабінетах та автівках чиновників.

Є постійне зовнішнє спостереження, котре відкрито катається вже за всіма, починаючи з мене і включно зі звичайними бухгалтерами.

То, можливо, саме таких – навчених, озброєних і володіючих навичками вистежування – цинічних молодих бугаїв із мертвечиною в очах варто розбронювати та відправити воювати?

Із них вийдуть хороші водії, звʼязківці та розвідники.

Та й хлопці на фронті будуть раді, бо їм зможуть провести ротацію.

А тут у тилу нічого не зміниться.

…

На цьому доповідь завершено.

Дякую за увагу.