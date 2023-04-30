Лють від російських ударів природно створює заклик до наших союзників надати більше зброї. Це очевидно, але недостатньо. Євросоюз вже тривалий час не може довести до кінця 11 пакет санкцій. Його зміст навряд буде дуже амбітним, але для нас він важливий також тим, що має передбачати нові шляхи, як запобігти обходу вже діючих санкцій.

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РФ намагається всіма можливими і неможливими шляхами ввозити товари подвійного призначення, включаючи мікросхеми. А без них російський ВПК має зупинитися. Так само складно їдуть дискусії щодо подальшого обмеження експорту до Росії, які могли б бути схвалені наступного місяця на саміті Великої сімки. І тут теж в Євросоюзу чимало проблем.

Якщо РФ не зрозуміє, що військовий наступ відбуватиметься одночасно із санкційним та економічним, то буде і надалі намагатися виснажити нас і грати на довгу перспективу. І додаткову санкційну відповідь Кремль міг би отримати вже наступного тижня - для цього потрібно лише політичне рішення.