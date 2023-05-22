'Впереди важные переговоры': Кулеба начал второе турне по странам Африки и назвал три главные цели

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал второе турне по странам Африки. Сейчас он прибыл в Марокко с первым в истории двусторонних отношений визитом.

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Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте. "Марокко. В начале второго турне по странам Африки марокканские партнеры пригласили посетить прекрасную мечеть Хасана II в Касабланке – крупнейшую действующую мечеть в Африке […] Кстати, это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко со времени установления двусторонних отношений", – написал Кулеба..

Он добавил, что первое турне, которое совершил осенью, было историей, второе – это уже система. Тогда география визита включала страны Субсахарской Африки, а сейчас государства во всех частях континента – от севера до юга.

Кулеба отметил, что впереди предстоят важные переговоры с африканскими лидерами и бизнесом.

Министр также подчеркнул, что задачи визитов – привлечь как можно большее число африканских стран к воплощению формулы мира, заручиться поддержкой бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы и программы президента "Зерно из Украины", а также создать новые возможности для украинского бизнеса.

По его словам, Африка заинтересована в украинских товарах и услугах, в частности продовольствии, лекарствах, высокотехнологичном оборудовании, образовании, опыте цифровой трансформации и усилении информационной устойчивости, дипломатическом опыте, взаимодействии в международных организациях.

"Над этим и будем работать в течение недели. Следите за новостями", – резюмировал Кулеба.

Напомним, в октябре прошлого года Кулеба уже посещал Африку. Тогда он заявил, что страны Африки интересуются украинским оружием, которое показало свою эффективность на поле боя. Также африканцы в восторге от украинцев, а президента Владимира Зеленского называют "крутым вождем".

В то же время страна-агрессор Россия сейчас работает над тем, чтобы усилить свое влияние в бедных странах Африки, в которых враждебно относятся к Европе, особенно к Франции, и в то же время симпатизируют Москве. Таким образом РФ хочет открыть "второй фронт" для ослабления позиций Запада на континенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе глава МИД РФ Сергей Лавров совершил уже второе за полгода турне по Африке. Он выполнял задачи Кремля, стремящегося ухудшить взаимоотношения между странами континента и Западом, а также блокировать поддержку Украины.

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