'Возникли разногласия': переговоры по поводу дебатов между Харрис и Трампом зашли в тупик – Politico

Избирательные штабы вице-президента США Камалы Харрис и бывшего президента Дональда Трампа не могут договориться о формате дебатов, которые запланированы на 10 сентября. Между командами политиков возникли разногласия о том, стоит ли оставлять микрофоны включенными на протяжении всех дебатов.

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Представители Харрис настаивают на том, что микрофоны выключать не нужно, так как надеются, что Трамп не выдержит и скажет что-нибудь некорректное в адрес оппонента. Об этом сообщает Politico.

Перед дебатами на телеканале CNN 27 июня команды Трампа и действующего президента Джо Байдена пришли к соглашению о том, что микрофоны "будут отключены на протяжении всех дебатов, за исключением кандидата, чья очередь говорить. Такие же договоренности касались дебатов, которые должны состояться на телеканале ABC 10 сентября.

Однако штаб Харрис требует изменить правила и просит оставлять микрофоны включенными на протяжении всего времени дебатов. Старший советник по коммуникациям кампании Харрис Брайан Фэллон заявил, что микрофоны обоих кандидатов должны быть включены на протяжении всей трансляции. При этом он подчеркнул, что команда Трампа не уверена, что их кандидат сможет вести себя достойно в течение 90 минут.

"Мы подозреваем, что команда Трампа даже не рассказала своему боссу об этом споре, потому что было бы слишком неловко признать, что они не думают, что он сможет справиться с вице-президентом Харрис без кнопки отключения звука", – сказал Фэллон.

Кроме того, команда вице-президента призналась, что Харрис может заставить Трампа потерять самообладание, чтобы он сказал что-нибудь некорректное в микрофон.

"Она более чем рада иметь с ним обмен мнениями, если он попытается ее прервать. И учитывая, как он, похоже, потрясен ею, он очень склонен к необузданным вспышкам, и я думаю, что кампания хотела бы, чтобы зрители услышали это", – говорит один человек, знакомый с переговорами.

В свою очередь, штаб Трампа рассматривает все это как приманку. Они хотят, чтобы дебаты ABC регулировались правилами CNN даже несмотря на то, что эти правила были согласованы кампанией Байдена, а не Харрис.

Старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что республиканцы приняли дебаты ABC на тех же условиях, что и дебаты CNN. По его словам, команда Трапа не согласится ни на какие изменения в согласованных правилах.

"Если Камала Харрис недостаточно умна, чтобы повторять тезисы сообщений, которые ее кураторы хотят, чтобы она запомнила, это их проблема. Похоже, это шаблон для кампании Харрис. Они не разрешают Харрис давать интервью, они не разрешают ей проводить пресс-конференции, а теперь они хотят дать ей шпаргалку для дебатов. Я предполагаю, что они ищут способ избежать любых дебатов с президентом Трампом", – заявил Миллер.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп придумал очередной аргумент, почему на предстоящих выборах американцы должны отдать свой голос именно за него. Политик заявил, что он "намного красивее" своей оппонентки Камалы Харрис.

Ранее Трамп обвинил в полномасштабном вторжении РФ в Украину действующего американского президента Джо Байдена. Он подчеркнул, что "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому если бы хозяйничал в Белом доме, полномасштабная война якобы не началась бы.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис раскритиковала комментарии своего оппонента Дональда Трампа относительно российско-украинской войны. Она заявила, что в случае победы будет "твердо поддерживать" Украину и союзников США по НАТО.