Число украинцев с временной защитой в Польше сократилось: что повлияло на беженцев

Число украинцев, находящихся под временной защитой в Польше, за последние полгода сократилось примерно на 40 тысяч. Однако это не обязательно означает, что они покинули страну.

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Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Польше Василий Боднар. По словам дипломата, на изменение статистики могли повлиять сразу несколько факторов. В частности, он не исключает, что часть украинцев действительно решила покинуть Польшу на фоне общей неблагоприятной обстановки.

"Здесь следует учитывать несколько факторов. Первый – это общая неблагоприятная атмосфера. Я не исключаю, что часть граждан Украины действительно решила уехать из Польши", – отметил Боднар.

Второй причиной Боднар назвал изменения в польском законодательстве. Он напомнил, что еще в марте истек срок действия специальных норм, которые предусматривали отдельные льготы для украинцев, бежавших от полномасштабной агрессии РФ и находящихся в Польше. С мая действует процедура перехода со статуса PESEL UKR на карту CUKR.

Карта CUKR выдается на три года и предоставляет полный доступ к рынку труда, а также возможность вести хозяйственную деятельность. Он отметил, что после изменения правил некоторые украинцы могли не выполнить необходимые требования для смены документов, не обновить данные или неправильно зарегистрироваться при пересечении границы.

В таком случае человек мог лишиться статуса PESEL UKR. При этом его повторное получение является довольно сложной процедурой, поскольку основной акцент сделан на регистрации в новой системе CUKR.

"Таким образом, уменьшение количества лиц, пользующихся временной защитой, не обязательно означает, что все они покинули Польшу", – отметил посол.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Швейцарии готовят существенное упрощение условий для иностранцев с временной защитой (статус S), которые нашли работу в другом регионе страны; эти изменения, в частности, коснутся и украинцев, нашедших в этой стране убежище от войны. Тем из них, кто работает, хотят разрешить менять кантон проживания без бюрократических препятствий, а также ввести ряд других важных изменений на рынке труда.

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