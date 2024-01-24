'Возможно, даже более серьезная, чем была два года назад': Кулеба высказался о ситуации на фронте и указал на основной вызов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Ведь Cилам обороны многого не хватает, у некоторых подразделений, как говорят сами военные, почти не осталось боеприпасов, чтобы защититься от обстрелов армии РФ.

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А утренние воздушные российские атаки на мирные города являются явным доказательством того, что стране требуется больше систем ПВО и ракет. Об этом глава МИД рассказал в интервью немецкому изданию BILD.

"Хотя Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность, то есть государств, которые нам помогают, не в состоянии производить достаточное количество артиллерийских боеприпасов. Она не отвечает потребностям войны в Украине или потребностям обороны их стран", – объяснил Кулеба.

Он отметил, что Россия очевидно преобладает в отправке артиллерийских боеприпасов своим войскам. Одна из причин этого – поставка вооружений из Северной Кореи.

"Как бы смешно это ни звучало, выглядит так, что Северная Корея для России более эффективный партнер, чем друзья, поставляющие Украине артиллерийские боеприпасы. Это должно измениться. Мы ценим все, что получаем, но масштабы войны требуют большего", – сказал министр.

По его словам, оборона передовой без достаточного количества снарядов для артиллерии стоит жизни многим украинским воинам. Поэтому он призвал западных союзников и оборонную промышленность этих стран прекратить обвинять друг друга в недостаточно быстром наращивании производства.

"Когда дело доходит до принятия конкретных решений, мы видим, как наши партнеры иногда тонут в бесконечных дискуссиях. Но тонуть некогда, надо плыть", – объяснил Кулеба.

В интервью упомянули о потребности Украины в немецко-шведских крылатых ракетах TAURUS. Бундестаг выступает против поставок этого вооружения, но украинский министр иностранных дел не оставляет надежду, что сможет изменить мнение федерального правительства.

"Мы никогда не сдадимся! Мы все еще ведем дискуссии по этому поводу. Все зависит от политических обстоятельств, реальных потребностей и требований фронта", – сказал он.

Политик подчеркнул, что TAURUS нужны ВСУ не для "нападения на Москву или любую другую часть территории России", а для уничтожения российской военной инфраструктуры за линией фронта на территории Украины.

На этом фоне Кулеба заявил, что должностные лица, принимающие решения, и все заинтересованные стороны должны прекратить "теоретизировать" мир нарративами о возможной победе России.

"Украина тогда бы была первой жертвой. Но Германия и другие европейские страны будут следующими. И между ними не будет много времени. Потому это неправильный политический подход. Напротив, вы должны сосредоточиться на победе", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках нового пакета помощи Германия передаст Украине шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 вместе с комплектом запчастей к ним. Кроме этого, немецкие военные проведут обучение для украинских воинов, в частности пилотов.

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