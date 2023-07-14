Они учат нас вежливости. Мы должны их чаще благодарить. Отдавать жизни сотнями каждый день — этого мало. Погибать и за свою страну, и за них за всех — это, конечно, очень хорошо, но надо ещё быть более благодарными.

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Цивилизации, безусловно, виднее. Мы её недоспасибили. За то, как обманули в Будапеште-94, кинули в Бухаресте-08, отвернулись в Вильнюсе-23. Их последний саммит они назвали историческим не в честь Украины, а в честь Швеции. Демонстративно. Это, очевидно, Швеция из-за вечной НАТОвской трусости проливает свою кровь, защищая Украину и Европу от мордора.

Спасибо, партнёры. Что мы гибнем, но не все. Что врагу дали откусить у нас не всю страну, а только несколько кусочков. Что за то, что мы вам всем поверили, сдав ядерное оружие, вы о нас всё же позаботились. Не сразу, но всё-таки. Постоянно опаздывая, но всё-таки. Во всём ограничивая, но всё-таки.

Ради того, чтобы быть в Цивилизации, мы идём на смерть. И Цивилизация нас не забывает. Это забываем мы. Что надо чаще говорить спасибо. Простите, нас, невежливых. Неблагодарных. Что иногда таки прорывается. Не из горла — из сердца. Простите нас, что у нас есть сердце.