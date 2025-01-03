Кремль может попытаться завершить войну против Украины до конца 2025 года: в Bild раскрыли причины

Кремлевский диктатор Владимир Путин в скором времени может закончить войну против Украины. Одна из причин, подталкивающих Москву к такому решению, стремительное ухудшение экономики страны-агрессора.

Видео дня

Так считают в правительстве Германии, пишет немецкая газета Bild. По информации издания, "внутренний анализ" правительства ФРГ содержит вывод, что Кремль может завершить войну в 2025 году и уже посылает соответствующие сигналы населению РФ и международному сообществу.

Одна из причин такого вывода – ухудшение экономической ситуации в России, говорится в статье.

Так, процентные ставки и цены на продукты в России быстро растут.

Только за последние пять месяцев российский рубль потерял более 20% по отношению к евро.

А работа военно-промышленного комплекса РФ в три смены уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году ожидаемый рост – не более 1%.

Еще один признак стремления Кремля завершить войну, пишет Bild, – подготовка администрации Путина к послевоенной избирательной кампании перед парламентскими выборами 2026 года.

Об этом писали росСМИ в декабре.

"Администрация Путина исходит из того, что конец "СВО" будет и к нему надо быть готовым", – сказал один из их источников.

Будущие результаты путинской "спецоперации" должны расцениваться россиянами как победа, добавил он.

По словам источника, в РФ уже идет работа над "образом победы".

Аналитики в Германии расценивают подобную публикацию росСМИ как одобренную Кремлем, а информацию в ней – как намеренно слитую.

Среди прочего в ней открыто называются предвыборные цели: Кремль установил целевые показатели явки и результата "Единой России" на уровне 55%.

В администрации Путина также обеспокоены возвращением оккупантов с фронта, писали росСМИ.

Чиновники планируют заняться их трудоустройством, материальной поддержкой и формировать к ним в обществе уважительное отношение.

По замыслу, это должно предотвратить вовлечение военных в "протестные движения или криминал".

Еще один решающий фактор скорого окончания войны – стремление избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с РФ и Украиной после инаугурации 20 января.

Тем не менее в ответ на запрос Bild МИД Германии сообщил: на данный момент правительство исходит из того, что война в Украине продолжится:

"Путин в настоящее время не заинтересован всерьез в мирных переговорах и устойчивом мире. [Россия] не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории".

По данным немецкой газеты, в анализе чиновников ФРГ речь идет лишь о возможном сценарии.

Как обычно, сигналы, посылаемые Кремлем, могут означать и что-то другое, противоположное или вовсе ничего, заключил политический обозреватель Bild Филипп Пятов.