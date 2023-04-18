В Украине слишком рано возобновили внутриполитическую борьбу и соответствующие разоблачения. Может, кто-то считает, что война уже закончилась, мы уже победили и время общенационального единения прошло? Тогда это не просто ужасная ошибка, даже не просто глупое коллективное самоубийство, это — ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

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Скажу сразу: слова, вынесенные в заголовок, хоть и напоминают известное выражение про барина, — не такая уж и ирония. Американская (и британская) разведка работает, всё о нас всем, кому надо, известно, всё все аккуратно записывают и, как придёт время, раздадут всем сестрам по серьгам. И братьям тоже. По серьгам и рекомендованным срокам. Причём настойчивые советы свои дадут дистанционно, так что даже ехать сюда никому окажется не нужно. Кто поможет победить, тот поможет посадить. Просто время для этого ещё не пришло. А когда придёт — появится много поводов оторопеть.

Но преждевременно — не надо сотрясать военный воздух визгами-воплями о том, о чём визжать-вопить можно (и нужно!!!) будет после Победы. Вдруг кто из смотрящих и записывающих что-то случайно пропустил. Вот тогда, возможно, и надо будет что-то подсказать. Хотя мы настолько "под стеклом", что вряд ли в этом будет реальная необходимость. Всем всё и так чудесно и прекрасно известно: кто, сколько, когда, где, за что, как — и на сколько за это надо.

А вот несвоевременно визжащий-вопящий — объективно работает на врага. И даже не обязательно из лучших побуждений. Ибо если он не абсолютно конченый идиот, то всё вышесказанное и сам, безусловно, знает и понимает. А раз знает и понимает, но всё равно при этом визжит-вопит — стало быть, из корысти. Коррупционной или политической — не важно. И за это, когда придёт время за всё отвечать, тоже придётся ответить.

Те, про кого, и те, кто, будут перестукиваться. Назло им всем (мародёрам и поспешалам) — победим, слава Украине!