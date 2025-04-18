Восстановлению прямого авиасообщения между Россией и США мешает позиция ЕС – Politico

Россия пытается убедить США открыть свое небо для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной. Однако препятствием для Москвы является позиция Европейского Союза, который не является сторонником такой идеи.

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Об этом пишет Politico. "Во-первых, санкции ЕС против России остаются непоколебимыми, что включает в себя запрет на полеты российских авиакомпаний над воздушным пространством ЕС", – сказал представитель Еврокомиссии.

Без согласия ЕС российским авиаперевозчикам нелегко будет летать в Соединенные Штаты.

Кроме политических решений касательно санкций, чиновник ЕС также указал на "серьезные вопросы насчет безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку "неизвестно, должным ли образом обслуживались российские авиаоператоры и службы воздушного движения в течение последних трех лет, что ставит летную пригодность российского флота под серьезное сомнение".

"Существует большая возможность того, что в самолеты, работающие на внутреннем российском рынке, устанавливваются контрафактные детали", – сказал Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation.

Он добавил, что разрешение на коммерческую эксплуатацию этих самолетов в Европе не только было бы опасным, но и создало бы риск попадания контрафактных запчастей в ЕС.

С практической точки зрения, открытие неба Европы для российских авиакомпаний, таких как флагман "Аэрофлот", также положит огромную нагрузку на Агентство по авиационной безопасности ЕС (EASA). Оно будет обязано обеспечить уровень безопасности российских самолетов, эквивалентный уровню безопасности уже эксплуатируемых в ЕС самолетов, что займет много времени.

В дополнение к вопросам безопасности и сертификации, многие российские самолеты, вероятно, больше никогда не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не являются российскими, а были похищены у лизингодателей после вторжения.

"Некоторые самолеты могут быть конфискованы сразу после приземления в Европе из-за одностороннего решения России национализировать арендованные самолеты", – сказал Старревельд, отметив, что "существуют огромные долги перед западными лизинговыми компаниями, и я ожидаю, что они будут пытаться вернуть как можно больше активов".

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Белый дом не планирует заключать никаких двусторонних соглашений с Кремлем, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Она подчеркнула, что санкции против России также не будут ослаблены.

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