В ближайший понедельник будет 112-я годовщина со дня рождения одного из двух самых выдающихся президентов США ХХ века. Это был НАСТОЯЩИЙ американский республиканец, каких теперь (по крайней мере — пока) почти и не осталось. Но возможно, что ещё появятся.

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Когда, ещё будучи профессиональным актёром, Рональд Рейган пробовался на роль президента США, ему быстро отказали, объяснив, что на президента он совершенно не похож. В результате первым артистом, таки сыгравшим роль президента своей страны, а затем им на самом деле ставшим, оказался совсем другой человек в совсем другой стране, которого тогда ещё не было, как не было тогда и действительно независимой страны, которую он впоследствии возглавил.

Ну а Рейган был президентом США два срока, после чего ещё один срок президентствовал его выдвиженец Буш-старший, который при нём был вице-президентом. И если первый великий американский президент прошлого века Рузвельт, преодолев жесточайшую экономическую депрессию, а по сути — страшный кризис, стал затем победителем во Второй мировой войне, то Рейган фактически выиграл войну следующую — холодную, хотя сам развал империи зла пришёлся уже на его преемника. Как и подобает истинным консерваторам, Рейган был за снижение госрасходов и, следовательно, налогов, а также за уменьшение регуляторного воздействия государства на бизнес, но при этом за крупнейшие госзаказы военно-промышленному комплексу — и всё это вкупе невероятно способствовало росту инвестиций, американскому развитию, процветанию и мощи.

В 1984-м — в самый разгар холодной войны — он как-то пошутил, просто проверяя микрофон, что "подписал указ об объявлении россии вне закона на вечные времена" и "бомбардировка начнётся через 5 минут". В москве от злобы и страха исходили пеной. Даже невозможно себе представить, чтобы Рейган на месте Байдена боялся передать Украине, воюющей с возродившейся империей зла, военные истребители, или, к примеру, чтоб Рейган позволял так хамить международному олимпийскому комитету с его купленными мордором поблажками и тихонько помалкивал. При нём не могли разводиться ни хитрожопые шрёдеры-меркели в Германии, ни трусливые обамы в самих Штатах. 36 лет (без нескольких месяцев) разделили кончину на посту Великого Франклина Делано Рузвельта 12.04.1945 и вступление в должность президента Главной страны мира Великого Рональда Уилсона Рейгана 20.01.1981.

Те же 36 лет разделяют даты окончания полномочий Рейгана (после второго срока) 20.01.1989 и вступления в ту же должность победителя президентских выборов-2024, которое должно произойти 20.01.2025. Кому выпадет честь прийти с тем же интервалом между великими, чтобы закрыть навсегда проект "россия"? Рыженький Трампик? Это было бы насмешкой Истории. Байден? Ну, по крайней мере — лучше Трампика. Но надеюсь всё же, что будет "десант Десантиса" — высадка в Белом Доме команды РОНАЛЬДА Десантиса. Тот действительно должен смочь. И имя соответствующее.

Помоги, Господи, Америке помочь Украине одолеть зверя. Миссия выполнима.