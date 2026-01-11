'Восхищаюсь Зеленским': президент Аргентины заявил о намерении посетить Украину. Видео

Президент Аргентины Хавьер Милей "с удовольствием" приехал бы в Украину. Он сказал, что между ним и главой украинского государства Владимиром Зеленским существуют теплые отношения.

Видео дня

О своих намерениях Милей высказался в интервью журналисту CNN Андресу Оппенгеймеру. Последний указал на то, что в 2026 году глава Аргентины посетит Израиль. Политик подтвердил это.

Журналист уточнил, не планирует ли он по дороге остановиться также в Украине. "Не знаю. Это стратегически определяет министр иностранных дел", – сказал Милей. То есть конкретных планов или согласования такой поездки на официальном уровне нет.

"Вы бы хотели?" – уточнил ведущий. "Я бы с удовольствием. С удовольствием", – ответил Милей.

"Как знак поддержки президента Зеленского?" – снова переспросил журналист.

"У меня прекрасные отношения с Зеленским. Другими словами, я им восхищаюсь и питаю к нему особую привязанность", – заявил президент Аргентины.

Как ранее писал OBOZ.UA, еще в октябре 2025-го Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Хавьером Милеем приглашал своего аргентинского коллегу приехать в нашу страну.

Милей официально стал президентом 10 декабря 2023 года; одним из гостей на инаугурации был Зеленский. Глава Аргентины пока что не посещал Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!