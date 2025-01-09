Восемь дорожных карт: на 'Рамштайне' согласовали планы поддержки Украины до 2027 года

В рамках встречи "Рамштайна" союзники Украины согласовали планы поддержки ее обороноспособности до 2027 года. Лидеры восьми коалиций, включая США, обнародовали совместное заявление, в котором согласовано восемь дорожных карт, направленных на усиление обороны Украины и содействие ее интеграции с НАТО.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны США. Эти дорожные карты были разработаны для оптимизации усилий по оказанию помощи Украине, поддержанию развития надежной обороны и способности сдерживания, а также содействию взаимодействию Украины с НАТО.

Союзники подтвердили свое обязательство, сформированное еще 12 июля 2024 года, и отметили, что эти планы станут важным шагом вперед в поддержке Украины.

"Эти дорожные карты – существенный шаг вперед в поддержке Украины нашими странами, информируют о продолжении работы коалиций возможностей, а также посылают важный сигнал спроса оборонной промышленности", – говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что союзники не только сосредоточятся на помощи во время войны, но и на поддержке Украины в послевоенный период. Они планируют осуществлять пожертвования, закупки, инвестиции, а также содействовать развитию промышленной базы Украины, привлекая внутреннее производство и поддерживая оборонную промышленность страны. Союзники также подчеркнули важность постоянного усовершенствования этих планов для того, чтобы удовлетворить как срочные, так и долгосрочные потребности Украины.

"Коалиции также планируют постоянно совершенствовать и интегрировать эти детальные планы по поддержанию срочных и долгосрочных потребностей, поскольку Украина защищается от будущей российской агрессии и сдерживает ее", – заявили партнеры.

Стоит отметить, что США во время заседания Рамштайна объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что помощь будет включать в себя важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

Напомним, что заседание посетил президент Владимир Зеленский, прибывший в четверг, 9 января, на авиабазу "Рамштайн" в Германии. В общей сложности в 25-м заседании контактной группы принимают участие министры обороны 54 стран.

Известно, что у главы украинского государства на полях Рамштайна также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих.

На нынешнем заседании, как известно, будет разработан план поддержки обороны Украины до 2027 года. Также сообщалось, что 25-й Рамштайн может стать последней встречей в таком формате.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!