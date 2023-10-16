600 дней войны.

Стоит прибавить еще 8 лет с 14 по 22 годы. Но именно 600 дней прошло с момента самой горячей фазы этого противостояния.

Интересно, что ощущение сюрреалистичности происходящего не исчезает. Чистый сюр.

Я не вижу никаких причин для этой войны, кроме злой воли кремлевского карлика.

Я не вижу целей этой войны, кроме очевидного желания кремля восстановить империю и захватить территории. Колониальная война в 21 веке – это безумие, но она идет – достаточно выглянуть за окно, чтобы убедиться в этом.

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Я не вижу причин и целей, а, значит, не вижу сроков и окончания этой войны, причем, окончания в любой форме.

Эту войну невозможно закончить, потому что у россиян не хватит сил уничтожить нас полностью, а у нас не хватит сил уничтожить полностью их.

Мы будем воевать за освобождение оккупированных территорий, а они за их удержание.

Упорства хватит у обеих сторон. Вопрос сроков остается открытым. Эта война будет пылать долго, а цели ее останутся недостигаемы, по крайней мере в той степени, что удовлетворит стороны военного противостояния.

Мы не отступим, а они не сдадутся.

Мы защищаем свое, они, как всегда, пытаются отобрать чужое. И я не вижу здесь ни одной возможности для компромисса, перемирия или мирного соглашения.

Могу только сказать, что победит здесь не самый многочисленный, а самый технологичный. Потому надежда на победу у меня связана не столько с героизмом ЗСУ, сколько с поставками дальнобойных вооружений, самолетов, бронетехники, дронов и т.д.

Мы не можем задавить их массой, но с помощью союзников и их вооружений можем сделать так, чтобы их армия истекла кровью без прямого соприкосновения.

Нас арифметически гораздо меньше, но, слава богу, в современных войнах уменьшить количество пехоты противника можно и без рукопашной.

В любом случае, эти 600 дней не последние в войне.

И эта война не последняя на планете.

Оси Зла нарисовались. Иллюзий больше нет. Уничтожение кремлевского режима, уничтожение режима айятолл, уничтожение режима в Северной Корее – дорога к возможному миру. Без решения этих проблем мир не возможен.

Миллионы людей в диктаторских странах живут в состоянии зомби, и, пока режимы существуют, миру грозит опасность сгореть в атомной войне. Пока режимы существуют, мир невозможен. Возможно только временное перемирие и новый цикл кровопролития вслед за ним.

Кто бы мне сказал в 1991, что в 21 веке моя страна будет вести антиколониальную войну, я бы не поверил.

Но зло не признает прогресса. У зла свое исчисление времени, цели и законы.

И, к сожалению, мирного исхода таких противостояний не бывает.

Мы или победим в этой войне, или исчезнем, как государство, утратив идентичность. Это не вопрос территорий. Это вопрос: быть или не быть.

Так что 600 дней кровавого противостояния вторжению – это не предел. Это лишь часть предстоящей войны на выживание.

Без оглашенной цели для них.

С вполне понятной целью для нас.