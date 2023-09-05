По данным Генерального штаба ВСУ, после освобождения Работного Силы обороны имели успех в направлениях Новоданиловка-Новопрокоповка и Малая Токмачка-Вербовое и закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что они "увидели, как украинцы снова превзошли ожидания". Украинские воины прорвали укрепление "линии Суровикина", таким образом преодолели первую линию обороны противника. Далее перед Силами обороны открывается путь на Токмак и дальше – Мелитополь и административная граница с Крымом. Важно использовать момент и эффективно двигаться вперёд к полному освобождению территорий. Для этого необходимо постоянно пополнять важнейшие виды вооружений и боеприпасов: бронетехнику, дальнобойные ракеты, способные поражать объекты логистики и командные пункты оккупантов. Киев рассчитывает на действенную военную поддержку своих партнёров, которая поможет ускорить окончание войны победой сил обороны Украины и приблизить справедливый и стабильный мир на востоке Европы.

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Президент Йорктаунского института Сет Кропси написал резонансную статью для WSJ, где отметил, что украинцы нуждаются в американском оружии, а не в советах как воевать. Силы обороны Украины – единственные в мире, кто имеет современный опыт успешного противостояния в полномасштабной войне такому сильному противнику как РФ. США и другим союзникам Украины в течение последних десятилетий приходилось воевать только со значительно более слабыми противниками, поэтому их опыт не является достаточно соответствующим для Украины. Современное контрнаступление Сил обороны Украины ведётся в условиях преимущества врага в воздухе, в количестве личного состава и других параметрах. Потому решающее значение для успеха имеет инновационная тактика и стратегия. Украина не может позволить себе нести большие человеческие потери на поле боя. Сохранение ресурсов более приоритетно, чем быстрое достижение цели. Следуя собственной стратегии и тактике, украинцы способны победить российских оккупантов, однако для этого они нуждаются в современном западном оружии, которое прекрасно себя зарекомендовало на поле боя. Украина благодарна всем, кто болеет за ее победу и пытается приблизить её всеми доступными путями.

Объекты в Псковской, Брянской областях и других регионах РФ подвергаются атакам украинских БПЛА. Среди подтверждённых результатов – уничтожение нескольких военных транспортных самолетов на военном аэродроме в Пскове. Война закономерно распространяется туда, откуда она пришла – на Россию. Убеждение, что можно вести военные действия только там, где хочется, и при этом самому оставаться в безопасности – наивность. За преступление агрессии России приходится уже расплачиваться, и это только начало. Впереди - приговоры международных трибуналов и репарации за нанесённый украинской экономике и гражданам ущерб. Поражённые в результате последних атак украинских БПЛА цели законны и справедливы. В частности, это части ВДВ, спецназа и авиация из Пскова, активно участвующие в агрессии против Украины. Россия начала раскручивать маховик войны, и именно Москва может и должна его остановить – вывести свои войска из Украины, прекратить обстрелы, сесть за стол переговоров.

МИД Украины анонсировал проведение Форума оборонной промышленности осенью 2023 года. Оружие – это вопросы безопасности и выживания в условиях соседства с Россией. Война нуждается в привлечении колоссальных ресурсов, поэтому производство и обслуживание оружия является приоритетом государственной политики. Украина владеет уникальной экспертизой и технологиями, но нуждается в ресурсах партнёров для их масштабирования и развития. Цель форума - объединение украинских и иностранных производителей для долгосрочного и системного укрепления обороноспособности Украины, обмена технологиями, налаживания совместного производства, системного обслуживания и ремонта техники. Ожидается, что к мероприятию будут привлекаться крупнейшие мировые производители оборонной продукции, военно-политическое руководство Украины и стран-партнёров – чтобы работать вместе над созданием новых альянсов и стратегий для запуска совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе. Украина также планирует максимально увеличить объёмы производства боевых дронов, ракет, бронетехники, пушек и снарядов.

В РФ После ликвидации руководства ЧВК "Вагнер" путинский режим приступил к постепенной ликвидации этого бандитского формирования и изъятию упоминаний о нём из информационного поля. Путинский режим не считается с прошлыми заслугами наёмников Пригожина. Из "героев" они мгновенно превратились в "отбросов" и вычеркнуты из истории так называемой "СВО". Аналогичная неблагодарность ждёт и остальных участников вооруженной агрессии против Украины. Для Кремля не существует безусловных героев, только временно полезны исполнители грязной работы. Так называемое "перемирие", которым завершился мятеж ПИК "Вагнер", стало роковой ошибкой Пригожина. Он мог свергнуть путинский режим, а поверил ему и стал его жертвой. Путинский режим так же зыбок, как и во время мятежа Пригожина. Причины, которые мотивировали "Вагнер" восстать, до сих пор актуальны. Следующая попытка свержения диктаторского режима будет успешнее, ведь ошибка Пригожина будет учтена.

А в Финляндии задержали одного из предводителей российского бандитского формирования "Русич" Яна Петровского. Диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" - откровенно неонацистское бандформирование, которое с 2014 года и по сей день воюет в составе российских войск против Украины. Ян Петровский и другие боевики ДШРГ "Русич" лично причастны к жестоким пыткам и казням украинских военнопленных. Они сами фиксируют свои преступления на видео и затем распространяют их, гордясь своими поступками. Петровский проник в Финляндию с поддельными документами, обоснованно опасаясь ответственности за свои преступления. Украина возбудила уголовное дело против Петровского в 2016 году и объявила заочное подозрение боевику. Экстрадиция Петровского из Финляндии в Украину для проведения над ним справедливого суда и назначения заслуженного наказания станет наглядным проявлением торжества справедливости, которое сплотит демократическое сообщество. Киев призывает власти Финляндии не упустить этот шанс и выдать Петровского Украине.