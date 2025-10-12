'Война в Украине должна закончиться': Макрон после разговора с Зеленским призвал заставить Россию заплатить

Президент Франции Эммануэль Макрон после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским призвал заставить Россию заплатить за отказ от переговоров и продолжение агрессии. Он подчеркнул, что война в Украине должна завершиться.

Об этом французский лидер написал в соцсети X. По его словам, Франция осуждает удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку они фактически направлены против гражданских.

"Война в Украине также должна закончиться"

Макрон отметил, что на фоне появления надежды на мир на Ближнем Востоке после соглашения, достигнутого в Газе, мир не может оставлять без внимания войну в Украине.

"Поскольку соглашение, достигнутое в Газе, дает проблеск надежды на мир на Ближнем Востоке, война в Украине также должна закончиться. Если Россия будет продолжать свое упорное разжигание войны и отказ сесть за стол переговоров, ей придется за это заплатить", – подчеркнул французский лидер.

По его словам, Франция осуждает российские удары по критически важной инфраструктуре, которые направлены против гражданского населения накануне зимы. При этом Париж вместе с партнерами рассматривает необходимые варианты дополнительной помощи Украине для восстановления энергетических мощностей и обеспечения основных услуг.

"Франция как никогда стоит рядом с Украиной, полностью вовлечена в работу в рамках Коалиции желающих", – подчеркнул Макрон.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Политики скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические меры в последующие недели, чтобы давления на Россию стало больше.

В то же время российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только за последнюю неделю захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты. Россия продолжает воздушный террор городов, при этом усиливает удары по энергетике.

