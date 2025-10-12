Зеленский обсудил с Макроном усиление нашей ПВО: детали

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября провел телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. Глава государства поблагодарил своего коллегу из Парижа за то, что Франция так много делает для защиты жизни.

Также Зеленский рассказал Макрону, что нужно Украине для защиты от российских атак. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Подробности переговоров

Зеленский заявил, что проинформировал Макрона о первоочередных потребностях Украины. По словам президента, речь шла, прежде всего, о противовоздушной обороне.

Кроме того, Зеленский в разговоре с французским президентом сказал, что Россия сейчас пользуется тем, что внимание мирового сообщества приковано к Ближнему Востоку.

Также политики скоординировали контакты с другими партнерами и дипломатические мероприятия в последующие недели, чтобы давления на Россию стало больше.

"Россия сейчас пользуется моментом – тем, что Ближний Восток и внутренняя тематика в каждой стране получают максимум внимания. Российские удары стали более подлыми. Обсудили, как этому противодействовать. В частности, работаем для расширения программы PURL", – написал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только в течение последней недели захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты. Россия продолжает воздушный террор городов, при этом усиливает удары по энергетике.

