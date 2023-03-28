Война в Украине будет одной из основных тем на Саммите за демократию – Госдеп США

На Саммите за демократию, который состоится с 28-30 марта по инициативе США, одной из основных тем станет необходимость прекращения войны в Украине и возобновления мирового порядка. В мероприятии будет принимать участие 120 государства, в том числе и Украина.

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Как сказал заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в понедельник, 27 марта, жестокая агрессия России против Украины, будет обсуждаться на саммите в первую очередь. Слова американского чиновника процитировало агентство "Укринформ".

По словам Патела, война, начатая Кремлем против украинского государства, показала, насколько важно соблюдать порядок, основанный на правилах, а также Устав ООН и принципы суверенитета.

Кроме того, на саммите обсудят темы, касающиеся демократии как в США, так и во всем мире.

"Определяющим вопросом этой эпохи является то, будут ли приносить демократии в дальнейшем пользу своим народам в мире", – отметил официальный представитель Госдепа.

В то же время президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам и миру 27 марта сообщил, что Украина примет участие в Саммите за демократию.

"Готовимся к важному международному событию, которое состоится на этой неделе по инициативе президента Байдена и Соединенных Штатов. Саммит за демократию. Украина примет участие. Наша позиция в поддержку свободы прозвучит, как всегда, крепко", – заявил он.

Как известно, Саммит за демократию является внешнеполитической инициативой США, призванной укрепить демократию во всем мире и остановить рост автократий. На него приглашены представители 120 стран мира. Приглашения не получили две страны НАТО: Турция и Венгрия.

Как сообщал OBOZREVATEL, США сдержанно отреагировали на информацию о потенциальном размещении Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Пока в Вашингтоне не видят никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие.