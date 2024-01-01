Каждый, кто сомневается, нужно ли поддерживать Украину в российско-украинской войне, является соучастником геноцида украинского народа, военных преступлений и других зверств Путина и Российской Федерации. И, несмотря на то, что ВСУ не полностью удалось реализовать планы по дальнейшему освобождению украинских земель от московских захватчиков, те, кто считают, что Украина не имела в 2023 году наступательных достижений – ошибаются.

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Ведь несмотря на то, что коллективный Запад отправил не все оружие, которое он пообещал ранее, Украина уже вернула половину захваченных Путиным и Россией территорий во время вторжения 24 февраля 2022 года и не позволила Российской Федерации оккупировать больше украинских земель.

Также Украина почти нейтрализовала Черноморский флот России, существенно разрушила штаб Черноморского флота в оккупированном Севастополе, уничтожила большое количество офицеров ЧФ самых высоких рангов, заставила большую часть ЧФ передислоцироваться в порты России и оккупированной грузинской Абхазии, чем практически добилась разблокирования “зернового коридора".

2024 год может стать в войне России с Украиной войной ресурсов. Понятно, что у огромной по площади Российской Федерации ресурсов гораздо больше, чем у украинского государства. Но если взять суммарно все имеющиеся ресурсы коллективного Запада, тогда Москва не будет иметь никакого преимущества, и победа над тоталитарной и коррумпированной Россией становится возможной.

И чтобы там не вещали с телеэкранов путинские пропагандисты, российские террористические войска не успевают пройти надлежащую военную подготовку, и преимущественно этих “воинов зла" отправляют на линию фронта неподготовленными. А у количества нет никаких шансов перерасти в качество, как бы этого кому-то ни хотелось. Российский диктатор ведет себя так, будто мобилизационный ресурс в России безграничен, хотя это совсем не так.

Расточительство человеческого ресурса истощает Московию. Причем уже многие военнослужащие и потенциальные рекруты начинают понимать, что Путин не стоит того, чтобы за него умирать. Сегодня более 400 тысяч путинских воинов незаконно оккупировали часть украинских территорий, и их необходимо выбросить из Украины совместными усилиями с нашими союзниками или перемолоть на поле боя. Война России в Украине – это не что иное, как непримиримая битва добра со злом, и Украина и Запад должны выиграть это сражение.

Московиты опрометчиво затеяли войну нового типа

Двигая карандашом по карте Украины в феврале 2022-го, Путин думал, что это будет автоматически реализовывать все его геополитические фантазии. За этим скрывалось его самопровозглашенное преимущество, мол, “мы", безусловно, хорошие, а “другие" настолько плохи по своей природе, что даже нет необходимости Москве в этом сомневаться. С этого и начался его путь к поражению. Ведь недооцененный враг гораздо опаснее, когда в нем видишь то, что хочешь увидеть.

Несмотря на то, что в России нет аналитических центров интеллектуального ранга американского Council on Foreign Relations, но даже те из тамошних экспертов, кто способен еще хоть немного критически мыслить, должны донести до главного кремлевского небожителя мнение, что продолжительной войны с Украиной и Западом Москве никогда не выдержать.

Кроме того, вполне ожидаемым результатом столь долговременной войны, которая кардинальным образом ослабит российскую армию, может стать начало распада Российской Федерации. Ведь как только Путин не сможет выделять огромные суммы на содержание режима Рамзана Кадырова, то не исключено возобновление уже Третьей чеченской войны за независимость. А это способно стать огромным импульсом для всех остальных этнических меньшинств Российской Федерации, подталкивая их начать борьбу за освобождение от столичного колониального ига.

Катастрофический провал российского диктатора в Украине, хоть и прикрытый возможностью РФ временно удерживать захваченные украинские территории, еще больше высветил многие существующие проблемы путинского режима. В Кремле рассчитывали, что вторжение на чужие земли, кроме всего прочего, поможет удерживать российское население в повиновении. Однако, пытаясь исправить проблемы, встроенные в действующую систему власти, они получили новые вызовы, порожденные ходом войны в Украине.

Можно сказать, что своим не просчитанным хотя бы на несколько шагов вторжением в Украину Путин спровоцировал в Российской Федерации системный кризис, из которого ему никогда не выпутаться. В генштабе врага сочли соотношение между украинскими войсками и российскими силами вторжения критическим для Киева, а преимущество РФ в авиации, танках и артиллерии непреодолимым препятствием для удержания Украиной контроля над своими территориями. А на поверку это оказалось совсем не так.

Московиты опрометчиво затеяли войну нового типа, даже не представляя, какой реально она может быть в действительности. На оперативном и стратегическом уровне украинские военные смогли опережать российских паркетных генералов, представлявших свое новое вторжение в Украину как несколько усложненный вариант захвата Крыма. Думая, что когда украинцы увидят силу и могущество российского оружия, вынуждены будут сразу показаться непобедимой армии. Однако эффект внезапного подлого нападения не сработал, а так называемая “мощь" в реальности оказалась полным блефом.

Также очень неприятным сюрпризом для российских сил вторжения стала невероятная способность украинских военных инновационно адаптироваться к нуждам фронта и использовать современные технологии там, где, казалось бы, их было невозможно применить. Результатом стало появление новой украинской армии, которая при превосходящих силах врага не проиграла, после чего появилась возможность выиграть кровавую битву за независимость нашего государства.

Украина – это самая большая ошибка Путина

Путин и его преступная кремлевская камарилья могут планировать долгую войну с Украиной. Однако действительность такова, что войны освобождают разрушительные силы, действия которых невозможно заранее предусмотреть и контролировать. Для Москвы сейчас сверхзадачей становится не потерять свой контроль над регионами Российской Федерации. А при определенных обстоятельствах это будет проблематично.

Скажем, для оперативного перемещения населения через большие местности нужен большой парк функционирующих самолетов. А с этим у России уже возникают значительные проблемы, нет запасных частей и негде из-за санкций их взять, а дальше, безусловно, будет еще хуже. Таким образом, передвижение по территориям колонизированных Московией народов скоро будет сведено исключительно к железнодорожному сообщению. А как известно, поездка поездом из Москвы во Владивосток занимает почти неделю. Что кардинальным образом способно снизить управление из центра не только областями Дальнего Востока, но и Сибири.

Но это далеко не все. Подрыв тоннеля на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а затем и поезда на мосту значительно усложнил транзит военной продукции, поступающей в Россию из Северной Кореи и Китая. И несмотря на всю техническую сложность подобной спецоперации, это удалось сделать.

Хотя, скорее всего, россияне смогут через некоторое время хоть как-то возобновить работу этого железнодорожного тоннеля, на это уйдет много месяцев, а может быть, и больше года. То есть в настоящее время логистика военных перевозок от союзников Москвы значительно усложнится. Что перекроет возможность в большом количестве перебрасывать на фронты росийско-украинской войны необходимое путинским войскам оружие.

Также становится уязвимой и Транссибирская железнодорожная магистраль, по которой перемещаются “товары" для Путина для продолжения войны. А кто может гарантировать, что где-то там когда-нибудь вдруг не подорвется какой-то стратегически важный железнодорожный мост в Хабаровске, Улан-Уде, Иркутске, Красноярске или Новосибирске? Ведь ситуация в Российской Федерации становится все более неконтролируемой и непрогнозируемой.

Приостановка поставок военных товаров из КНДР и Китая могла значительно ускорить окончание войны России в Украине. Поэтому существует вероятность, что силы, заинтересованные в этом, реализуют этот амбициозный, хотя и чрезвычайно сложный для выполнения план. Территориальное фрагментирование российских земель значительно усложнит Москве возможность управления отдаленными регионами, а также замедлит отправку новых рекрутов для продолжения этой страшной войны.

Большой проблемой для Путина становится обеспечение населения нестоличных регионов элементарными продуктами. И можно сказать, что недавняя потасовка в очереди за дешевыми яйцами в городе Саратове – лишь первый нарастающий звоночек продовольственной проблемы в РФ. Когда власти не смогут обеспечить рядовым россиянам минимум необходимого для выживания, то доверие к телевизионной пропаганде начнет резко падать.

Также путинисты не учли эффект возвращения помилованных режимом зэков, которым удалось выжить на войне. Российские медиа рассказывают о многочисленных преступлениях, которые они совершают, возвращаясь в места, где когда-то проживали. Подобные “герои" будут способствовать дестабилизации ситуации на местах, значительно ухудшая и без того тяжелую криминогенную обстановку.

Рано или поздно захватнические войны доводят до банкротства даже великие нации. А россияне сейчас ведут одновременно две войны: в Украине и Сирии. Выдержит ли долго это Россия – большой вопрос. А то, что Путину нужна даже Северная Корея для пополнения запаса оружия и боеприпасов, говорит о многом. Возможности РФ в военной сфере иссякают, и нужно только время, чтобы сработал системный эффект, когда Москва уже больше не сможет законопачивать пробоины в корпусе своего милитаристского “Титаника".

Сейчас никто не может точно спрогнозировать, когда закончится российско-украинская война. Однако когда из-под ног режима Путина будет полностью выбита его газонефтяная ресурсная база, то этот процесс имеет шанс значительно ускориться. Россия финансово обречена, и с этим они ничего поделать не могут. Украина – это самая большая ошибка Путина, но он это поймет только после своего поражения.