России и Ирану направили четкий сигнал: Украина и Израиль будут получать всю необходимую помощь и защиту от США

Уже несколько дней Израиль дает понять – его войска готовы войти в Газу и уничтожить ХАМАС. Именно для окончательного принятия решения ожидали визита президента Джо Байден, который 18 октября прилетел в Израиль и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Но на развитие событий повлияла трагедия – ракетный удар понесла баптистская больница Газы. Исламский мир сразу обвинил Израиль и начал массированную информационно-пропагандистскую атаку в том числе и на США.

Однако представленные израильскими военными доказательства говорят о том, что атаку провели именно палестинские террористы. Джо Байден также поддержал версию о том, что попавшая в больницу Газа ракета была выпущена "другой стороной" и заявил о поддержке как Израиля, так и Украины. Однако это не уменьшило градус напряжения. На сегодняшний день существует большая вероятность увеличения напряжения противостояния на Ближнем Востоке с привлечением других террористических группировок и даже государств.

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OBOZ.UA разбирался в том, что сейчас происходит на ближневосточной войне и чего ждать в ближайшее время.

Ответ будет

Приезд президента США в Израиль в разгар военных действий свидетельствует с одной стороны об определенном мужестве, а с другой – о том, что ситуация на Ближнем Востоке действительно находится на критической границе, переход которой может повлечь за собой реально ужасные последствия.

США, конечно, поддерживают Израиль, но хотели бы удержать его от самых резких действий и успокоить арабские страны, чтобы со временем, когда ситуацию удастся успокоить, снова начать осторожное возобновление прежней политики по наведению мира между странами этого региона и Израилем.

Кроме того, визит Байдена еще и четкий сигнал Ирана, что в противостояние не следует вмешиваться активнее, ведь это однозначно вызовет американский ответ. В случае невмешательства Тегерана и успокоения ситуации через некоторое время возможно возвращение к переговорам о дальнейшем размораживании иранских денег.

Для нашей страны главным было гарантирование принятия решения финансовой помощи всем важным военным союзникам – Израилю, Тайваню и конечно же Украине в одном пакете. Это бы не позволило блокировать кого отдельно.

Еще один шаг, которым американцы четко отметили, что после обострения ситуации Израиль получит надлежащую помощь – Палата представителей США разрабатывает законопроект, который позволит задействовать американские вооруженные силы в случае эскалации войны. Об этом заявил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол.

Он уточнил, что в проекте закона, скорее всего, не упомянут Иран как сторона конфликта. В него, вероятно, войдут "Хамас", "Хезболла", а также поддерживаемые Ираном "шиитские боевики". Однако отмечается, что если иранская армия примет непосредственное участие в конфликте, придется добавить в проект и целое государство.

США, Украина и Израиль против всемирного зла

20 октября Джо Байден выступил с заявлениями о солидарности с народами Украины и Израиля. Он сравнил российского диктатора Владимира Путина и террористов группировки ХАМАС, а также сообщил, что уже послал запрос в Конгресс на дополнительную беспрецедентную помощь Украине и Израилю.

"ХАМАС и Путин представляют разные угрозы. Но они имеют несколько общее: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию. Для ХАМАС цель существования - уничтожение Израиля и убийство евреев. В то же время Путин отрицает, что у Украины есть когда-то была государственность. Он утверждает, что СССР создал Украину", – сказал Байден.

Во время своего обращения к американскому народу лидер Штатов сказал, что считает помощь борющейся с вторжением РФ Украине и Израилю, находящемуся в состоянии войны с ХАМАС, разумной инвестицией в будущее.

Байден уточнил, что направит "срочный бюджетный запрос" в Конгресс, чтобы "профинансировать потребности национальной безопасности Америки для поддержки наших критически важных партнеров, включая Израиль и Украину".

Президент США не раскрыл детали будущего бюджетного запроса, но, по данным Reuters, он будет включать 60 млрд. долларов для Украины и 14 млрд. долларов для Израиля.

"Последнее выступление Байдена оказалось чрезвычайно важным для Украины, ведь когда американский президент в своем обращении к нации сосредотачивается на вопросах другой страны, то это очень весомый фактор, – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, глава парламентского Комитета по вопросов внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко – Речь была четкая и действенная. Доктрина Байдена состоит в борьбе демократического мира против автократического и террористического. Главные форпосты этого противостояния на сегодняшний день – Украина и Израиль. Американский президент четко объяснил, почему Америка сегодня должна поддерживать Украину, прагматично разделив ее на три фактора – моральный, безопасный и экономический. Во-первых, поддержка Украины и Израиля – лучшая инвестиция, потому что США смогут развивать свой оборонный комплекс, а это дополнительные рабочие места и укрепление экономики. Во-вторых, по словам Байдена, если Украина сегодня проиграет, то Путин пойдет дальше на Польшу и страны Прибалтики, а это не отвечает принципам, по которым живет Америка.

По словам Александра Мережко, очень важный фактор того, что в выделении помощи нас связали с Израилем, ведь получить его будет гораздо проще.

"США уже много лет активно выделяет помощь и поддерживает Израиль. Украина для них относительно новый форпост. Со своей стороны мы также должны сейчас начать активную поддержку Израиля против терроризма, ведь Россия, ХАМАС или Иран – действительно эта зла, противостоять которые надо вместе. Будем надеяться, что Израиль со своей стороны также увеличит помощь Украине в ее борьбе", – отметил Александр Мережко.

ХАМАС использует методы российской пропаганды

После ужасной трагедии в больнице в Газе выполнить план, с которым приехал Байден, стало крайне трудно. Первоначально палестинский лидер Махмуд Аббас решил отказаться от встречи с американским лидером. Затем Белый Дом объявил о переносе второго этапа поездки, во время которой должны были состояться встречи с лидерами Иордании и Египта.

В первые же минуты после взрыва власти Газы заявили, что по больнице был нанесен удар израильской ракетой и что количество убитых палестинцев исчисляется сотнями (цифры в течение короткого срока изменялись от 400 до 800 погибших).

Это дало возможность палестинским террористам использовать известный прием их российских "коллег", которые после каждого обстрела гражданской инфраструктуры Украины, переводят вину на украинскую сторону. Новость о "сотнях" невинных жертв среди мирного населения сразу же зажгла почти весь арабский мир. Объекты США и Израиля во многих странах были атакованы разъяренной толпой. Так, американское посольство в умеренной Турции сообщило, что на неопределенный срок закрывает консульство в Адане на фоне протестов, а МИД Израиля эвакуировал сотрудников посольств в Марокко и Египте.

Во всех дипломатических представительствах Израиля введен режим повышенной безопасности, кроме того, дипломатов эвакуировали из самых "уязвимых" стран. Дошло даже до того, что пропалестинские протестующие ворвались в Капитолий США, а Госдепартамент распространил "всемирное предостережение в области безопасности" для всех находящихся за рубежом американских граждан, предупреждая о риске возможных нападений.

Что касается трагедии в больнице, то издание Newsweek сообщает со ссылкой на свои источники, что при взрыве погибли "максимум несколько десятков" человек, а не 500-700, как утверждает подконтрольный ХАМАС МИД Газы, чьи данные воспроизводят международные организации, включая ООН.

Со своей стороны, Байден присоединился к Израилю в трактовке ночного удара по больнице в Газе. Белый дом заявил, что разведданные США, основанные на аэрофотосъемках и перехвате разговоров между боевиками ХАМАС, свидетельствуют о том, что Израиль не причастен к удару.

Ранее Израиль представил результаты своего расследования произошедшего, из которых следует, что ЦАХАЛ не имеет отношения к удару, а упавшая на больницу ракета была запущена палестинским "Исламским джихадом".

Со своей стороны, ООН планирует провести собственное расследование смертоносного взрыва в больнице, заявил представитель организации. Правда, сколько могут продолжаться такого рода расследование с участием ООН и какие могут быть результаты? Украина знает на примере трагедии в Еленовке, когда россияне совершили массовое военное преступление, а виновные до сих пор не найдены.

Иран набирает армию "добровольцев"

Власти Ирана намекают на расширение войны, если нападения на жителей в секторе Газа продолжатся, а Израиль решится на наземную операцию. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян. Он отметил, что в случае продолжения израильских ударов по сектору Газа "завтра может быть поздно".

И кажется, официально присылать свои войска Иран пока не отважится, а планирует снова по примеру России воевать против Израиля "ихтамнетами". Да, Тегеран начал набирать добровольцев для участия в палестино-израильском конфликте. На официальном онлайн-ресурсе зарегистрировались уже более 4 миллионы человек.

"Чтобы поддержать законную защиту палестинской нации, нажмите кнопку выше и заявите о своей готовности быть отправленным в регионы", – говорится на официальной платформе для "отправки на борьбу с сионистским режимом в Палестине".

У Ирана есть несколько направлений для продолжения противостояния. Основной – использование марионеточных группировок в соседнем Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, а также многочисленная армия иранских фанатиков. Тегеран имеет сеть союзные групировки во всех четырех странах, которые он может использовать для нанесения ударов по Израилю или другим западным целям. Это может привести к более агрессивным атакам ракетами или беспилотниками или даже наземным вторжениям из Ливана или Сирии непосредственно на территорию, контролируемую Израилем, что заставит израильских солдат бороться на нескольких фронтах.

В Ираке Иран может использовать своих боевиков для нападения на американские войска или западные нефтегазовые компании. Между тем, в Йемене (где поддерживаемые Ираном боевики-хуситы также пообещали нанести ответный удар, если вмешаются Соединенные Штаты) последние могут восстановить атаки, на нефтегазовую инфраструктуру Саудовской Аравии, региональное судоходство или, возможно, даже более отдаленные цели в странах Персидского залива.

Наконец, при худшем сценарии эскалации Иран может использовать свои собственные ракеты для прямого удара по израильским целям, хотя это практически обеспечит массированный ответ Израилю и рискует спровоцировать еще больший кризис и неуправляемое развитие событий.

Активизировалась еще одна террористическая группировка

По данным армии обороны Израиля, в последние дни произошла значительная эскалация столкновений Хезболлы с силами ЦАХАЛ. Группировка выпустила множество противотанковых ракет из Ливана по территории Израиля, поразив как военные, так и гражданские объекты. Хезболла также пыталась проникнуть на территорию страны, но ЦАХАЛ ей помешал.

"То, что делает сейчас Хезболла – втягивание Ливана в конфликт, в котором он не должен участвовать и который ему точно не выгоден", – считают эксперты в Израиле.

Израильские СМИ сообщают, что ЦАХАЛ создает полевой госпиталь на севере страны. Министр обороны подчеркнул, что Израилю нужно готовиться - Хезболла в 10 раз сильнее ХАМАСа. Тем временем Хезболла атаковала беспилотниками американскую базу Эт-Танф.

Друзья по антиамериканской коалиции

В течение многих лет Израиль успешно лавировал между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Однако в последнее время Россия и Китай стали откровенно враждебно относиться к Израилю, критикуя его ответные действия на атаку ХАМАС и поддерживая тесные контакты с Ираном.

Для России масштабная война на Ближнем Востоке с большим количеством вовлеченных стран принесет только выгоду. Здесь и повышение цен на нефть и газ, что поможет экономике. Великая война также разрушает планы США по Ближнему Востоку, поскольку ХАМАС уже служит интересам России, Ирана и Китая, срывая возможные мирные соглашения со странами Персидского залива.

Китай также воздерживается от осуждения ХАМАС, выражая лишь озабоченность эскалацией напряженности. Китайские СМИ изображают войну как конфликт под руководством Вашингтона и вместе с Кремлем подвергает сомнению авторитет США в регионе. На сегодняшний день весь мир сосредоточен на Израиле и секторе Газа, и это означает, что в России сейчас во многом развязаны руки.

Глава МИД РФ Лавров намекнул, что большая война может произойти, заявив, что риск перерастания палестино-израильского конфликта на общерегиональный достаточно высок.

При этом, по его словам, РФ считает провокационными попытки все свалить на Иран: "иранское руководство занимает достаточно ответственную и взвешенную позицию и призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны".

К началу наземной операции все готово

Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал военнослужащим Армии обороны "организоваться и быть наготове" в преддверии ожидаемого начала сухопутной операции в секторе Газа против боевиков ХАМАС, атаковавших страну 7 октября.

"Те, кто сейчас смотрит на Газу издалека, увидят ее изнутри, – заявил израильский министр. – Я вам это обещаю".

Однако когда именно начнется наземная операция, до сих пор не вполне ясно. По информации издания Bloomberg, Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции под давлением США, поэтому ее подготовка может длиться дольше.

США смогут сдержать негативное развитие событий

"Что касается дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке, то, на мой взгляд, США удастся стабилизировать ситуацию, - говорит Александр Мережко. - Возможно не в ближайшее время, но все же я не верю в великую войну с участием нескольких стран. Америка задействовала много механизмов, чтобы удержать это противостояние в более или менее адекватных рамках. Да, эскалация в ближайшее время произойдет, но через несколько месяцев напряжение спадет, ведь только Россия и Путин сегодня заинтересованы в увеличении военного противостояния и в его затягивании во времени и будут и дальше использовать свои тесные связи.

Относительно Китая, то, на мой взгляд, он заинтересован в дискредитации политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, чтобы показать какую-то потерю их влияния на ситуацию. вредит стабильности мировой экономики, что очень важно для Китая. Иран же будет продолжать свою политику провокаций с участием ХАМАС или Хезболлы, но не решится вступить в войну самостоятельно".