Военная помощь и поддержка украинского производства оружия: Зеленский на базе 'Рамштайна' встретился с Писториусом. Фото и видео

В рамках проходившего на базе "Рамштайн" заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Во время переговоров глава нашего государства поблагодарил Германию за значительную военную поддержку, в частности, за предоставленные системы противовоздушной обороны, которые помогли сохранить тысячи жизней украинцев.

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Об этом сообщил офис президента. Отдельно был обсужден вопрос увеличения финансирования военной помощи Украине на 2025 год, что критически важно для укрепления позиций нашей армии на поле боя.

Президент подчеркнул, что только благодаря этой поддержке Украина может продолжать давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому и продолжительному миру.

"На базе Рамштайн встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Военная помощь нашему государству на этот год, поставка дополнительных средств ПВО, будущая работа формата "Рамштайн", поддержка украинского производства вооружения и техники – среди обсуждаемых тем. Только сильные позиции Украины на поле боя, укрепление наших воинов поможет принудить Россию к справедливому и продолжительному миру", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул важность продолжения усиления украинского ПВО, и Писториус подтвердил, что Германия вскоре передаст дополнительные ракеты для ранее предоставленных систем.

Кроме того, во время встречи была обсуждена дальнейшая работа формата "Рамштайн" и поддержка украинского производства вооружения и техники по датской модели.

"Украина благодарна Германии за лидерство в усилении нашей ПВО, за тысячи жизней, которые мы спасли вместе", – резюмировал президент.

Стоит отметить, что США во время заседания Рамштайна объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что помощь будет включать в себя важные элементы для укрепления оборонных возможностей Украины.

Напомним, что заседание посетил президент Владимир Зеленский, прибывший в четверг, 9 января, на авиабазу "Рамштайн" в Германии. В общей сложности в 25-м заседании контактной группы принимают участие министры обороны 54 стран.

Известно, что у главы украинского государства на полях Рамштайна также запланированы переговоры на уровне министров обороны и военных командующих.

На нынешнем заседании, как известно, будет разработан план поддержки обороны Украины до 2027 года. Также сообщалось, что 25-й Рамштайн может стать последней встречей в таком формате.

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