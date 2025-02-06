Вместо США: Британия официально подтвердила, что созывает 'Рамштайн'

Великобритания официально подтвердила, что созывает заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Она состоится 12 февраля 2025 года в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Это заседание станет заменой традиционных встреч, обычно проводимых под председательством США. Об этом сообщили в совместной делегации Британии в НАТО со ссылкой на министра обороны Соединенного Королевства Джона Гили.

Встреча организует министр обороны Великобритании Джон Гили, указавший, что группа собирается для обсуждения приоритетов Украины в борьбе с российским вторжением.

"Министр обороны Джон Гили созывает Контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля. Группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины в ее борьбе с незаконным вторжением Путина", – говорится в сообщении.

Это заседание будет предшествовать встрече министров обороны стран НАТО, которая состоится 13 февраля 2025 года, и на которой будут обсуждаться дальнейшие шаги для поддержки Украины. Заседание пройдет под председательством генсека Марка Рютте.

Формат "Рамштайн" был начат весной 2022 года после начала полномасштабной агрессии России против Украины. Первая встреча партнеров Украины состоялась на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, где было обсуждено предоставление военной помощи. С тех пор заседания проходят как в очном, так и онлайн форматах, обычно под председательством министра обороны США. Однако на этот раз роль председательствующего исполняет Великобритания.

Как сообщал OBOZ.UA, 25-й "Рамштайн" прошел на одноименной базе в Германии 9 января. По его итогам Берлин объявил о передаче Украине 50 дополнительных ракет в комплексы ПВО IRIS-T, 20 БМП Marder и 22 танка Leopard 1А5.

США со своей стороны объявили о новом пакете помощи Украине в 500 млн долларов.

В заседании 25-го "Рамштайна" принял участие президент Владимир Зеленский. Вместе с Борисом Писториус он обсудил военную помощь и поддержку производства оружия в Украине.

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