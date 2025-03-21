Президент Чехии прибыл с визитом в Одессу: во время встречи Россия запустила три группы 'Шахедов' на город. Фото

Президент Чешской Республики Петр Павел на днях прибыл с рабочим визитом в Украину, проведя встречу с чиновниками в Одессе. Во время этого страна-агрессор РФ запустила на город три группы "Шахедов", что привело к повреждениям инфраструктуры и пострадавшим.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Он отметил, что с чешскими властями обсуждали ключевые вопросы безопасности судоходства, восстановления нашей страны и развития громад.

"Чехия – один из лидеров среди стран, которые системно помогают Украине. За три года большой войны страна-партнер предоставила Украине $900 млн поддержки – от гуманитарных программ до военной техники. В частности, противокорабельные комплексы "Нептун", сделанные на базе чешских автомобилей Tatra, внесли большой вклад в нашу безопасность на море", – подчеркнул министр.

По его словам, в фокусе разговора находились морская безопасность и вызовы разминирования территорий. Только с лета 2023 года Россия выпустила более 450 ракет по портовой инфраструктуре Украины, однако страна сегодня остается гарантом продовольственной мировой безопасности. С начала работы украинского коридора наши порты перевезли 110 млн тонн грузов.

Чехия же остается надежным партнером в восстановлении наших громад и регионов. В частности, страна взяла патронат над Днепропетровской областью, где обновляет станции очистки воды, поставляет генераторы, медоборудование, эвакуационные автобусы, восстанавливает школы и больницы. В Киевской области она реализует масштабный проект модернизации областной детской больницы более чем на €10 млн. Кроме того, за Прагой – реализация еще десятков проектов в Николаевской, Харьковской, Херсонской и Львовской областях.

В Одессе украинские чиновники обсудили с Павелом эффективное восстановление и устойчивое развитие Украины, пригласил присоединиться к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме этим летом. Также договорились о расширении гуманитарной помощи для пострадавших регионов, включая обеспечение временного жилья для тех, кто лишился дома, и поддержку медицинских учреждений. Вместе с руководителями Одесской, Николаевской и Херсонской ОВА обсудили дальнейшую прямую поддержку регионов.

"Благодарны Чешской Республике и лично президенту Петру Павелу за непоколебимую поддержку Украины в это тяжелое время. Вместе мы преодолеем все трудности и восстановим справедливый мир", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 марта и следующей ночью войска РФ массированно атаковали Одессу "Шахедами", в результате чего в огне оказались гражданская инфраструктура и торговые объекты. Из-за действий агрессора пострадали люди, в городе повреждены многоэтажки, магазины, автомобили.

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