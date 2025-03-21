'Это символичное место': Зеленский с президентом Чехии почтили память погибших воинов в Мощуне Киевской области. Видео

Свой визит в Украину президент Чехии начал с посещения вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским населенного пункта Мощун в Киевской области. Там происходили важные для защиты Киева бои в начале полномасштабного вторжения Украины.

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Главы двух государств почтили память воинов, отдавших жизнь, защищая Украину. Об этом рассказал президент Зеленский.

"Сегодня мы начали день с президентом Чехии Петром Павелом и нашу встречу в Мощуне в Киевской области, и это символичное место, очень памятное для всех нас в Украине. Бои за Мощун против российских оккупантов имели очень важное значение для защиты Киева, а значит – всего нашего государства", – подчеркнул президент.

Место встречи было выбрано не случайно: именно на 21 марта, день визита президента Чехии в Украину, приходится третья годовщина освобождения этого населенного пункта от российской оккупации.

Лидеры двух стран почтили в Мощуне память всех украинских Героев, которые погибли, защищая столицу и всю Украину.

"Сегодня мы вместе почтили память наших павших воинов, которые боролись за свободу Украины, и поблагодарили всех героев, благодаря которым мы в украинском Киеве, в нашем независимом государстве. И это всегда так будет – независимость Украины мы обязательно сохраним", – подчеркнул Зеленский.

Президенты осмотрели мемориал "Ангелы Победы", установленный на территории, где происходили решающие бои за Мощун.

"Мощун стал одним из ключевых оборонительных рубежей Киева, где продолжались самые тяжелые бои в середине марта 2022 года. Российские оккупанты намеревались прорваться через село в столицу, используя маршрут Гостомель – Буча – Ирпень. 21 марта 2022 года ВСУ полностью вытеснили российские войска из Мощуна", – напомнили о событиях трехлетней давности на сайте президента Украины.

Напомним, утром 21 марта стало известно, что президент Чехии прибыл с визитом в Одессу. Он провел встречу с чиновниками в регионе. Во время этого страна-агрессор РФ запустила на город три группы "Шахедов", приведшие к повреждениям инфраструктуры и пострадавшим.

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