Власть заблокировала участие Порошенко в ПА НАТО – 'Евросолидарность'

Лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко запретили выезд из Украины на весеннюю сессию Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоится 22-26 мая в городе Дейтон, США. Политик должен был быть членом украинской делегации на сессии и заблаговременно подал все необходимые для поездки документы.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии "Европейская солидарность".

"Несмотря на то, что все документы были поданы заблаговременно и есть официальное приглашение от партнеров, власть снова заблокировала участие Порошенко. Хотя оснований для согласования было более чем достаточно даже в соответствии с нелепым распоряжением председателя Верховной Рады о требованиях к командировкам депутатов. Однако все это для власти не аргумент. Даже свои решения – не аргумент. Там и дальше стремятся держать парламентскую дипломатию под ручным, политически мотивированным контролем", – говорится в заявлении "ЕС".

В партии отметили, что сейчас для Украины "нужна настоящая дипломатическая мобилизация" и каждый контакт с партнерами является "критически важным".

"Во время этого визита у Петра Порошенко были запланированы двусторонние встречи с партнерами, разговоры с экспертами и лидерами мнений, публичные выступления, в частности в рамках Политического комитета. Все – для защиты украинских интересов. Однако из-за кулуарных решений власти эти возможности вновь обесценены. И это не удар по оппозиции – это удар по Украине", – говорится в заявлении.

В "ЕС" отметили, что ответственность за последствия таких запретов полностью будет лежать на власти.