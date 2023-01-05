Во временно оккупированной российскими военными Макеевке, в новогодние праздники украинская сторона совершила прицельный обстрел здания, где размещались ново мобилизованные российские военнослужащие. 400 человек погибли, 300 получили ранения. Город Макеевка находится в 15 километрах от линии фронта, а здание, где размещались российские военные, было поражено четырьмя высокоточными ракетами HIMARS с радиусом действия 90 километров. Это здание было полностью разрушено и такие огромные человеческие потери настали потому, что весь подвал использовался как склад артиллерийских боеприпасов, которые взорвались и разрушили по кирпичику целое здание и всё, что вокруг него. Уже известно, что там размещался полк №1444 и проживало 600 солдат, а вокруг здания была припаркована военная техника. В один миг всё это исчезло.

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Москва объявила, что погибло всего 63 человека, только для того, чтобы на следующий день увеличить число погибших до 89. Кремлёвская пропаганда умолчала о масштабах потерь, чтобы не вызвать шок в российском обществе, которое получает информацию только о вымышленных героических действиях на территории Украины российской армии, пришедшей "освобождать" местное население от нацистов, якобы захвативших власть в Киеве. И для многих россиян это проходит в век Интернета и современных средств связи. Владимир Путин более 20 лет готовил почву для войны и очищал информационное пространство РФ от всего, что можно было бы назвать свободными СМИ. Полный контроль над всем медийным полем за 23 года правления Путина позволил создать из россиян зомбированную нацию, которая ежедневно аплодирует своему политическому лидеру и готова бороться за идеалы неофашистской идеологии рашизма, которая подрывает международный порядок и воспитывает из русского народа солдата для борьбы с ценностями западного мира. Таким образом, даже ни один малоизвестный гражданин России не спросил у Кремля, что русские мобилизованные делают на оккупированной территории чужой страны и почему они гибнут там в огромном количестве, а на сегодня это 110 тысяч погибших, а значит не менее 330 тысяч раненых.

Вместо того, чтобы объяснять своим гражданам ошибки в развязывании войны против соседнего украинского народа, официальная Москва готовит тотальную мобилизацию нескольких миллионов человек. Таким образом, ни одна российская семья не сможет посмотреть "победную" войну только по телевизору. Конечно, мы говорим об обычных людях. Дети кремлёвских чиновников, парламентариев, руководства ФСБ, российских регионов и министерств этого не почувствуют. Это война бедняков и простых людей, которые должны принести победу своему кремлёвскому лидеру, а на самом деле погибнуть из-за алчных амбиций править соседними народами и странами и сеять страх в окружающих государствах. Москва сейчас претендует на то, чтобы стать жандармом Европы, каким она была в 19 веке. Кремль просто "забыл", что ОБСЕ, Совет Европы, ЕС и НАТО всё ещё существуют. Мы не говорим об ООН, где Москва незаконно заняла место СССР даже в Совете Безопасности. Виновник крупнейшего после Второй мировой войны военного вторжения удобно сидит в Нью-Йорке и даёт рекомендации, как поддерживать стабильность в мире. Российская армия разрушала Мариуполь, Бородянку, Бучу, ежедневно обстреливая Харьков, Николаев, Херсон, Запорожье. Ракеты РФ уничтожают энергетическую инфраструктуру Киева, Одессы, Львова, Винницы, Чернигова. Этим занимается "славная" российская армия исключительно в "борьбе с нацистами" и никто во всей России не возьмёт Путина, Медведева или Шойгу за шкирки и не тряхнёт этих человекообразных и не спросит, что они делают в Украине. Свободно мыслящих в России больше нет. Даже в эпоху Российской империи были люди, которые боролись с шовинизмом, угнетателями свободы. Были убийства самых злобных руководителей полиции, жандармерии, министров и губернаторов. Даже против Гитлера немецкий народ подготовил пять заговоров. Заткнувшаяся российская общественность ничего не может открыто сказать. Если спрашивать о загадочной русской душе в нынешних условиях, то имеется в виду её полное отсутствие. Россияне превратились в ментальных роботов, которые поддерживают своего лидера, что размахивает ядерным оружием перед носом у большинства народов мира и ведёт свою страну к пропасти.

После массового уничтожения вновь мобилизованных россиян в Макеевке, на следующий день в оккупированной части Херсонской области в местечке Чулаковка произошло то же самое, только в меньших масштабах. Ушли в вечность несколько сотен российских оккупантов. Вместо недовольства политикой официальной Москвы по кремлёвскому телевидению мы слышим воинственные крики и призывы о возмездии. Во всём оказывается виноваты украинцы, которые осмелились бороться с российской агрессией. Это ментальная болезнь российского общества и интеллектуальная импотенция всего народа, не позволяющего себе мыслить не только критически, но даже логически. И это проблема всей Европы и целого мира. Одно дело, если никто не может свободно мыслить в Северной Корее, а другое в стране с огромным ядерным потенциалом. Российские СМИ по всей стране пропагандируют войну и необходимость убийства соседнего народа. Это есть международным уголовным преступлением, и все кремлёвские пропагандисты войны вместе с военными преступниками из генералитета должны предстать перед международным судом преступлений войны на Украине.

А в это время Владимир Путин своим решением снял ограничения на применение психотропных веществ и наркотиков в зоне боевых действий, якобы в медицинских целях. Российская армия нервничает, а ново мобилизованные солдаты испытывают сильный стресс. Кремль думает, что таким образом успокоит свою оккупационную армию. Наркотрафик в зону боевых действий Украины со стороны Российской Федерации увеличился в десять раз. Наркоторговцы под эгидой Кремля наживают огромные деньги на российских солдатах. Путин ищет оправдания в якобы медицинских целях. Так, российское общество ежедневно получает дозу от кремлёвских СМИ через телевидение, а российская армия в Украине начала потреблять психотропные вещества. При этом вожак кремлёвской неандертальской стаи стал де-факто главным наркоторговцем, новым российским Пабло Эскобаром, только в отличие от пресловутого латиноамериканца, обладает неограниченными полномочиями по управлению страной. Мы все знаем, как закончил Эскобар.