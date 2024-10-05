Владимир Кличко отвез помощь бойцам на Донецкое направление фронта. Самое необходимое оснащение в качестве благотворительной помощи (приобретено за небюджетные средства).

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

Глава столицы перечислил бригады, которым была оказана помощь:

18-й бригаде Армейской Авиации, защищавшей Киев, а сегодня выполняющей задачи по всей линии фронта, передал броневик Cobra, стоимость которого 250 тысяч долларов. Бойцы просили о таком автомобиле – он помогает пилотам в наведении на цели.

28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода - 100 fpv дронов (10-дюймовых), 2 БпЛА Mavic 3Т и систему РЭБ.

72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев, бойцы которой продолжают сдерживать врага на Угледарском направлении, — тоже 100 FPV дронов (10-дюймовых), 2 БпЛА Mavic 3Т и систему РЭБ.

Помогаем нашим защитникам и привлекая помощь и выделяя средства на оборудование военным из бюджета громады столицы.