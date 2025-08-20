'Это вариант': Белый дом не исключает поддержки с воздуха как гарантии безопасности для Украины

В Белом доме подтвердили, что Вашингтон исключает присутствие американских войск в Украине в рамках гарантий безопасности на фоне возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой. В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вариант с предоставлением "воздушной поддержки".

Об этом во время брифинга в Белом доме заявила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт. Ранее об этом заявлял и сам президент США.

Какие гарантии могут предоставить США Украине

США не меняли подхода к мирному урегулированию российско-украинской войны: отправка американских военных в Украину в рамках гарантий безопасности

В то же время Ливитт подтвердила слова Трампа о рассмотрении Штатами варианта с воздушной поддержкой.

"Это вариант и возможность. Я точно не исключаю ничего из военных вариантов, которые имеет президент в своем распоряжении", – заявила пресс-секретарь Трампа, отвечая на вопрос журналистов относительно гарантий.

По ее словам, "окончательно" президент США исключил лишь возможность присутствия на украинской земле американских войск.

Когда же у Ливитт снова спросили о том, как США будут защищать Украину от нового нападения России, она посоветовала послушать интервью самого Трампа Fox News, вышедшее в эфир 19 августа.

В том интервью президент США заявил, что сначала гарантии безопасности "предоставит Европа", что несколько европейских стран выразили готовность отправить в Украину свои военные контингенты – и что военных США в Украине не будет. Однако Трамп также предположил, что США могли бы помочь обеспечить безопасность Украины, используя воздушные силы – потому что "никто не имеет таких возможностей", как Соединенные Штаты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп сравнил Крым с Техасом и сделал заявление о встрече Путина с Зеленским.

Также президент США после встречи с Зеленским и европейскими лидерами просил Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС, отмечали источники Bloomberg.

