Эстония готова отправить в Украину роту своих миротворцев

Эстония готова предоставить Украине свой военный контингент в размере одной роты. Эстонских миротворцев отправят в нашу страну в рамках "коалиции желающих".

Об этом пишет EER. Издание ссылается на заявление премьер-министра Эстонии Кристена Михала.

Во вторник, 19 августа, Кристен Михал принял участие в двух видеоконференциях – заседании "коалиции желающих", в которую входят более 30 стран под неформальным руководством Великобритании и Франции, а также в заседании Совета ЕС.

По словам премьера, Эстония готова предоставить Украине роту своих военных. В то же время Михал отметил, что обсуждать детали возможной миссии еще рано.

"Сейчас мы находимся на этапе подготовки к встрече президентов Украины и России. Если она состоится, то в теории за ней может состояться трехсторонняя встреча. Только тогда этот процесс может быть запущен. После этого можно будет обсуждать, как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад будет Соединенных Штатов и какой вклад будет Европы", – сказал Михал.

Премьер Эстонии отметил, что только после будет понятно, какой будет эта миротворческая миссия, кто и какой вклад в нее будет вносить и какие будут ее перспективы.

Отметим, что рота в военной структуре – это подразделение, которое состоит из нескольких взводов и, как правило, входит в состав батальона. Численность роты обычно колеблется от 80 до 250 военнослужащих, но может варьироваться в зависимости от рода войск, страны и функционального назначения. В армиях НАТО рота является наименьшим формированием, которое имеет штаб.

Напомним, 19 августа состоялась встреча европейских чиновников, которая была посвящена плану отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Всего около 10 стран готовы отправить свои войска в нашу страну.

Что этому предшествовало

"Коалиция желающих" готова развернуть многонациональные силы в Украине после завершения боевых действий. Также европейские страны помогут обеспечить защиту воздушного и морского пространства и восстановление Вооруженных сил Украины.

Об этом объявили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам онлайн-встречи "коалиции желающих" с участием президента Украины Владимира Зеленского.

СМИ также писали о том, что Великобритания рассматривает возможность отправки первых военных инструкторов и инженеров в Украину для помощи с восстановлением Сил обороны уже в течение недели после согласованного прекращения огня. А в дальнейшем в короткие сроки – увеличить их количество до нескольких сотен.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 20 августа, состоится онлайн встреча руководителей военных структур НАТО, главной темой которой станет Украина и дальнейшие шаги Альянса. Брифинг для министров обороны проведет генерал ВВС США Алексус Гринкевич, который отвечает за операции НАТО в Европе.

