Визит на фоне дипломатического скандала: зачем Украине нужна Африка и как побороть там Россию

После начала полномасштабного вторжения глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил уже четыре турне африканским континентом. На днях он посещает Малави, Замбию и Маврикий. Среди ключевых тем встреч – участие африканских государств в глобальных усилиях по восстановлению справедливого мира для Украины и мира. Особым акцентом переговоров является важнейшая роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности континента.

Видео дня

"Мы хотим восстановить отношения, которые у нас были и которые мы потеряли из-за углубления в собственные внутренние проблемы и потребности сосредоточиться на нашем возвращении в Европу, к которой мы относимся географически, исторически и культурно", – отмечает Кулеба.

Визит проходит на фоне дипломатического скандала – военная хунта, которая называет себя переходным правительством Республики Мали, обиделась на якобы поддержку украинцами действий повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера" и разорвавших дипломатические отношения с Украиной. При этом МИД Украины отмечает, что малийцы не провели тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента, а также не предоставили никаких доказательств причастности Украины к данному событию.

Даже несмотря на этот факт, перед Украиной стоит сложная задача: Россия имеет более 40 посольств на африканском континенте и вкладывает значительные средства в некоторые страны. Воздействие Кремля делает невозможным для многих африканских государств прямо осудить роль Москвы в нынешней войне в Украине.

О том, зачем Украине Африка и сложный путь преодоления российского сопротивления на континенте, – в материале OBOZ.UA.

Почему Африка важна

Африка сейчас чрезвычайно актуальна не только для Украины, но и для другого мира, ведь на континенте открываются широкие перспективы. Ведущие страны демонстрируют рост экономики. Это огромный и молодой потребительский рынок. По данным ООН, уже к 2050 году четверть населения планеты будет жить именно в Африке. Здесь сосредоточены залежи минеральных ресурсов, которые играют немаловажную роль для технологических производств.

Возрастает и роль континента на международной арене. 54 африканских голоса в ООН имеют большую привлекательность. Иногда некоторые голосования превращаются в борьбу за поддержку Африки, которая все еще придерживается определенного нейтралитета. Африканский союз уже претендует на членство в Совбезе организации и уже является членом G20.

Для Украины в ООН важен голос Африки. Обычно за украинские резолюции в Генассамблее голосует чуть больше половины стран континента, другие преимущественно содержатся. Именно поэтому, чтобы увеличить нашу поддержку, нужно решить один из главных вопросов – как противодействовать российской дезинформации в Африке, которая искажает факты войны в Украине и перекрыла доступ к африканцам украинской позиции.

Друзья Украины на континенте

В Африке доминирует видение сохранения нейтралитета в русско-украинской войне. Поэтому с одной стороны совместное коммюнике Саммита мира в Швейцарии подписали Бенин, Замбия, Кабо-Верде, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Гана, Кения, Либерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сомали, Ботсвана, Малави и республика Маврикий. К Крымской платформе присоединились Гана, Либерия, Нигер и Кот-д'Ивуар, а Марокко, Тунис, Кения и Либерия вошли в формат Рамштайн. С другой стороны, ни одна страна континента пока так и не ввела санкций против России.

Что касается поддержки в ООН, то украинцы часто могут рассчитывать на африканские государства, имеющие дружеские отношения с Западом. Речь идет, прежде всего, о Кении, Гане, Кот-д'Ивуаре, Ботсване, или Джибути. Страна подверглась нападениям со стороны Эритреи, нынешней союзницы России. Президент Джибути Исмаил Омар Гулле осудил войну против Украины и призвал защитить гражданских.

В Восточной Африке ближайшим партнером Украины является Кения. В преддверии полномасштабного вторжения представитель Кении в ООН осудил признание Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". На юге перспективным партнером является Ботсвана, государство с давней историей демократического правления.

В общем, для стран Африки нападение России на Украину стало шоком, ведь им было выгодно сотрудничество с украинцами в сельском хозяйстве и образовании. Война разрушила традиционные пути поступления продовольствия, из-за чего стремительно выросли внутренние цены.

Сегодня африканцы заинтересованы в скорейшем окончании войны и по большому счету все больше понимают реальную ситуацию и последствия действий Путина. Показательным примером определенного изменения отношения к РФ стал состоявшийся в 2023 году саммит "Россия — Африка". Приглашение на мероприятие приняли только 17 президентов государств континента, в то время как на предыдущем саммите, в 2019-м, их было 43.

Ностальгия по СССР и наемники

Готовясь к полномасштабному вторжению, Россия за несколько лет до нападения активизировала собственную политику в Африке. Основные столбы этого процесса – имидж антиимпериалистов, который в наследство перешел от СССР и кремлевское ноу-хау – предоставление услуг наемниками ЧВК "Вагнер".

После вторжения Россия очутилась в изоляции и под санкциями со стороны большинства стран Запада. Основной задачей Кремля стало предотвратить присоединение к санкциям стран Азии, Латинской Америки и, конечно же, Африки. На распространение антизападной и антиукраинской пропаганды и главное перевод внимания от агрессии против Украины выбрасываются миллиарды долларов.

Результаты в этом направлении есть. Так, некоторые страны континента поддались российским пропагандистским нарративам и сейчас пытаются защитить себя "под зонтиком РФ" в виде российских "инструкторов" и "вагнеровцев". Мали, Буркина-Фасо, Нигер – при поддержке наемников из РФ в этих странах к власти пришли военные хунты, которые симпатизируют Москве.

Алжир за время войны принял участие в совместных военных учениях с Россией, открыл бюро пропагандистского RT, а президент Абдельмажид Теббун во время визита в Путин в июне прошлого года назвал его "другом всего человечества, другом всех стран". Южноафриканская республика получила обвинения от США в снабжении партии оружия в РФ и провела в 2023 году совместные военно-морские учения с Россией и Китаем.

Изменить мнение Африки

"Для Украины Африка важно со всех точек зрения. И политически, ведь более 50 стран – члены ООН, и экономически – большой развивающийся рынок, на который мы можем поставлять свою продукцию. Именно поэтому представителям Африки следует донести, что игнорирование Россией международного права со временем непременно приведет к краху глобального мироустройства, что принесет негативные последствия для всех. Важно, чтобы африканские страны, до сих пор не осудившие российскую агрессию, в будущем сделали это не только в поддержку Украины, но исходя из собственных экономических и политических интересов. Нынешний визит Кулебы уже четвертый, и это хорошо, ведь демонстрирует, что Украине важно налаживать отношения с африканцами", – таково мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, а также являлся заместителем министра иностранных дел Украины и заместителем министра обороны Украины.

По мнению Игоря Долгова, нынешний визит важен также, хотя и случайно, потому, что сейчас как раз мы переживаем один из сложных моментов в отношениях с некоторыми странами Африки, в частности, Мали. Представители временного правительства этого государства заявили о том, что прекращают дипломатические отношения с Украиной. Для того чтобы не попадать в такие ситуации, нужно регион знать и быть ближе к нему. По словам дипломата, параллельно идет подготовка ко второму саммиту мира. У Украины есть определенные планы по этому мероприятию и поддержка Африки очень важна.

"По-моему, министр иностранных дел Украины заверит наших африканских партнеров, что Украина делает и будет делать все возможное для обеспечения продовольственной безопасности. Также больше всего будет отмечено, что теперь зерновой коридор Украины действует по-украински. Нам не нужно для этого ни посредничество Турции, ни гарантий со стороны ООН. Благодаря Вооруженным силам Украины этот коридор проложен, сделан безопасным и работающим, поэтому товарооборот и грузооборот этим коридором постоянно увеличиваются", – отмечает Игорь Долгов.

Уже во время визита объявлено о том, что Украина предоставит Малави гуманитарную помощь, а также зерно. По словам Игоря Долгова, хотя это очень тяжело в условиях, когда Украина воюет и когда есть другие нужды. В то же время, когда мы говорим о поддержке мирных планов, о необходимости обеспечения, в частности, продовольственной безопасности и соблюдения уставных принципов организации ООН, то здесь мелочей нет и нет неважных стран. И с этой точки зрения, безусловно, этот визит будет полезен.

Поэтому нам нужно об этом думать, нам нужно думать о том, что переговоры о членстве в Европейском Союзе с одной стороны увеличат возможности наши во время переговорного процесса, а тем более внутри ЕС, но с другой стороны будут нуждаться и в других рынках. И нужно искать другие возможности для того, чтобы на максимально выгодных для нас условиях вести переговоры о членстве в ЕС.

"Что касается противодействия России и ее пропагандистской машине, то не вся предыдущая история из советского прошлого связывается в Африке исключительно с Россией. Многие выпускники украинских вузов занимают сейчас не последние позиции в некоторых странах Африки. Поэтому противодействовать успешно России можно. Надо сотрудничать с лидерами общественного мнения и СМИ в Африке, создать организацию дружбы и объяснять свою позицию, которая сегодня обезображена российской пропагандой и со временем это принесет результат", – констатировал Игорь Долгов.