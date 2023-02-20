Блог | Дмитрий Кулеба: Визит Байдена в Украину – четкий сигнал на болота: вас никто не боится

Відбули історичний візит. Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера - максимально довірлива і душевна.

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Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота - вас ніхто не боїться!

Щойно приїхавши з Мюнхена, я знову вирушаю в дорогу. Відновлюю своє відрядження в Брюссель, Гаагу та Нью-Йорк.

Брюссель: перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

Гаага: переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС і участь в заходах з нагоди року повномасштабного вторгнення.

Нью-Йорк: Генасамблея, Рада Безпеки, зустрічі. Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення.

Ми обов’язково переможемо.