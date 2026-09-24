"Вижу возможности": Зеленский назвал три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются. Речь идет об энергетическом, зерновом и морском перемирии.

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Об этом сообщили СМИ. Глава государства уже обсуждал эти вопросы с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, которые также заинтересованы в перемирии.

Что известно

Украина готова не наносить удары по энергетической инфраструктуре России.

"Мы обсуждали, что готовы не наносить удары по энергетической инфраструктуре каждой из сторон", – отметил Зеленский.

Также обсуждается перемирие на море, которое может касаться не только зерна, но и энергетики и металлургии.

Президент отметил, что в этом заинтересованы обе стороны, и надеется, что всё получится.

"Я вижу в этом возможности", – заявил Зеленский.

Президент рассказал, что уже обсуждал эти варианты с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии. По его словам, эти страны заинтересованы в спокойствии на море, поскольку в противном случае у них возникнут проблемы из-за нехватки продукции.

Напомним, Украина готова рассмотреть возможность заключения "зернового перемирия" с РФ, которое предусматривает взаимный отказ от ударов по аграрной инфраструктуре, портам и гражданским судам в Черном море. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов на мероприятии Brussels Playbook Live подчеркнул важность поиска точек соприкосновения.

Он подчеркнул, что эскалация в Черноморском бассейне наносит ущерб обеим сторонам конфликта.

Отметим, что в результате активизации ударов по судам и портовой инфраструктуре июль стал самым кровавым месяцем для гражданских экипажей за всё время полномасштабного вторжения.

По данным Европейской службы внешней деятельности (EEAS), продолжительные атаки РФ в разгар уборочной кампании привели к сокращению украинского экспорта зерна вдвое по сравнению с прошлогодними показателями, что вызвало очередной скачок мировых цен на продовольствие.

Эксперты предупреждают: если ситуация с экспортными путями не разрешится до октября, в Украине может возникнуть дефицит мощностей для хранения урожая. Более 9 млн тонн зерна окажутся под угрозой порчи, а аграрии потеряют оборотные средства для проведения следующей посевной кампании.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупированный Крым остается одним из ключевых факторов войны и нестабильности в Черном море. Сейчас Украина продолжает работать над обеспечением безопасного судоходства и возобновлением продовольственного экспорта.

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