Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опублікував список вимог "угорського народу до Брюсселя". Нагадаємо, що 28 лютого угорський прем'єр заявив, що вступ України до Євросоюзу зруйнує економіку Угорщини. 3 березня Угорщина заблокувала проєкт Євросоюзу щодо гарантій безпеки та допомоги Україні. 6 березня на екстреному саміті 27 лідерів ЄС Угорщина стала єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву про посилення озброєння України, а 8 березня Орбан захотів проводити опитування серед місцевого населення щодо вступу України до ЄС. Тобто всі такі кроки могли свого часу здійснити Німеччина, Франція чи Бельгія щодо вступу Угорщини до ЄС, але не зробили. Тому що було розуміння принципу європейської солідарності. Та це не про Орбана. Тому польський голова МЗС Сікорський заявив, що цікаво було б побачити референдум про Угорщину.

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У списку вимог від Орбана говориться про створення Європи націй. Орбан намагається ослабити ЄС. Адже ЄС існує завдяки єдності, а не ізоляції окремих держав. Пропозиція концепції "Європи націй" підриває єдність Європи і створює можливості для внутрішніх конфліктів, які можуть активно використовувати противники демократичного світу, зокрема Росія. Орбан виступив також за рівністьперед законом для всіх держав-членів. При цьому він говорить про рівність, але сам порушує європейські закони і принципи демократії. Угорщина постійно отримує фінансову підтримку від ЄС, але систематично порушує принципи верховенства права, обмежує свободу ЗМІ та контролює судову систему. Вимога рівності у такій угорській реальності є практичною маніпуляцією офіційного Будапешту для відволікання уваги від уникнення відповідальності за власні порушення.

Крім того, Орбан виступив за відновлення повноважень, начебто незаконно відібраних у націй. Практично йдеться про підрив європейських інституцій. Відповідно до права ЄС жодні повноваження не були "відібрані", а добровільно делеговані країнами ЄС для ефективного прийняття рішень. Орбан хоче ослабити європейські інституції, щоб Кремль міг впливати на окремі країни через корумпованих політиків і блокувати спільні рішення. У продовження своїх тез Орбан виступив за національний суверенітет і суворе право вето для національних урядів. При цьомуБудапешт постійно використовує право вето як інструмент шантажу і саботажу європейської єдності. Він блокує допомогу Україні, посилення санкцій проти Росії та важливі рішення для безпеки Європи. Насправді, це схоже не на боротьбу за суверенітет Угорщини, а виконання завдань Москви для послаблення усього ЄС.

Вже традиційно Орбан закликав виключити агентів Сороса з Європейської Комісії та прибрати корумпованих лобістів із Європарламенту. У такий спосіб він відволікає увагу звинувачуючи інших і замовчуючи власну корупцію та зв’язки з російськими грошима та капіталами. Уряд нинішнього прем’єр-міністра Угорщини неодноразово звинувачували у розкраданні європейських фондів. Анти західні конспірологічні теорії мають на меті тільки прикриття власних тіньових фінансових оборудок та зв’язки з російським олігархами.

Орбан закликав ліквідувати борг Євросоюзу, щоб не закладати майбутнє внуків. Начебто справедлива вимога, між тим, Орбан сам користується грошима ЄС, але хоче заблокувати допомогу іншим країнам. Уряд Орбана отримав мільярди євро з фондів ЄС, але коли постало питання про підтримку України та відновлення економіки після кризи, він почав блокувати такі рішення. Орбан також популістські вимагає: не заважайте нашій нацгвардії захищати кордони. Не запрошуйте мігрантів і висилайте тих, хто прибув нелегально. Він спекулює на темі міграції, щоб відвернути увагу від реальних загроз, зокрема російської агресії. Між тим, особисто лобіює перед Брюсселем видачу дозволів на проживання в Угорщині значної кількості російських та білоруських громадян, які начебто високо професійні працівники. Однак щодо українців у нього трохи інший підхід. Прем’єр Угорщини активно виступає проти мігрантів, але не помічає тисяч російських агентів і бізнесменів, які вільно пересуваються Європою, отримавши європейські дозволи в Будапешті. Така політика спрямована не на безпеку, а на підрив єдності ЄС. Орбан з себе хоче зробити великого борця з корупцією. Він закликає, щоб корумповані долари і євро не повинні надходити в держави-члени. Це підтримують усі члени Євросоюзу. Проте саме уряд Орбана підозрюється у розкраданні коштів ЄС, а бізнес його оточення збагачується за рахунок європейських програм. Антикорупційні заходи ЄС якраз і спрямовані на боротьбу з такими, як Орбан. Крім того, він закликає заборонити неприродне перевиховання дітей, використовуючи культурні теми для політичного тиску і відволікання від інших проблем. Це відчувається і в заклику захистити християнську спадщину Європи. Орбан використовує релігію як інструмент пропаганди, але підтримує московський режим, що знищує церкви в Україні.Росія зруйнувала сотні храмів в Україні, але Орбан не висловив жодного осуду політики Путіна.

І, нарешті, Орбан вимагає миру в Європі, при чому на умовах Кремля. Фінансову та воєнну підтримку Україні він блокує начебто в інтересах миру, а насправді, щоб Україна швидше програла війну Росії. Угорський прем’єр закликає до переговорів з Росією, ігноруючи факти, що та веде загарбницьку війну. Його заклики до миру – це замаскована вимога капітуляції України та ослаблення ЄС перед РФ. І, насамкінець, Орбан виступає за ЄС, але без України. Очевидно, що це нова вказівка Кремля заблокувати не тільки вступ України до НАТО, але і до ЄС. Орбан кинувся виконувати доручення своїх московських кураторів. При тому, що Україна вже довела свою відданість європейським цінностям і реформам, саме Кремль найбільше зацікавлений у її ізоляції. Орбан використовується як інструмент виконання кремлівських забаганок. При чому у такий спосіб він відсікає від Європи етнічних угорців Закарпаття. Увесь час говорить про неповноту їх прав в Україні, позбавляючи головного права – бути європейськими громадянами. Він блокує підтримку України, яка допомогла б захистити не тільки українців, а й угорську громаду.

При цьому Угорщина планувала накласти вето на продовження санкцій Росії, посилаючись, у тому ж числі й на повернення Дональда Трампа до Білого дому. Втім, останній пригрозив Російській Федерації новими обмеженнями, якщо Кремль не погодиться на перемирʼя в Україні. Як повідомляє Politico, держсекретар США Рубіо зателефонував главі МЗС Угорщини Сіярто та закликав не підривати санкційну політику ЄС, що зрештою допомогло переконати Будапешт відступити від свого рішення. Нагадаємо, що в кінці грудня минулого року голова угорського уряду пригрозив накласти вето на санкції Росії.

А от зараз глава МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв протистояти пропозиціям Брюсселя щодо підтримки України. Він підкреслив, що Брюссель начебто зараз повністю ізольований від світової політики через те, що ліберальні "європейські політики постійно намагаються перешкодити успіху мирних переговорів". Він зазначив, що на засіданні Ради ЄС для України готується мінімальний пакет фінансової підтримки у 20 млрд євро і тому не дасть втягнути у це, і не дозволить фінансувати передачу зброї в Україну за гроші угорських платників податків. Сійярто заявив, що підтримує мирні переговори, щоб протистояти войовничим пропозиціям. Нагадаємо, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб обговорити подальшу військову підтримку України. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас пропонує надати військову допомогу Україні на суму від 20 до 40 млрд євро цього року. Щоб запобігти потенційному вето з боку окремих урядів, участь у програмі буде добровільною.

Треба розуміти, що Орбан, відчуває загрозу втрати влади, тому згортає свободу слова і політичну конкуренцію в Угорщині. Правляча партія "Фідес" поступово втрачає підтримку через економічні труднощі, корупцію та міжнародну ізоляцію. Замість того, щоб вирішувати проблеми, Орбан тисне на незалежні медіа, контролює судову систему і використовує силові структури для переслідування опонентів. Вибори в Угорщині все менше відповідають демократичним стандартам, а будь-яка критика його політики оголошується "змовою Заходу" або "втручанням в угорські справи". Між тим, в Угорщині запроваджується контроль над цінами. Почали діяти обмеження на роздрібні ціни 30 груп продуктів, щоб стримати інфляцію, яка залишається найвищою в Європі.