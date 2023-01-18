Весь мир вправе знать правду: Порошенко предложил привлечь к расследованию катастрофы в Броварах специалистов из Airbus

Петр Порошенко предложил привлечь французских экспертов к расследованию авиакатастрофы в Броварах, где погибли руководители МВД, а также погибшие и пострадавшие дети и взрослые жители города.

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Об этом Порошенко сказал в эфире телеканала LCI.

"Сегодня действительно ужасное утро. Погибло руководство МВД, включая министра. Погиб первый замминистра, долгие годы работавший со мной, это Евгений Енин. По моему поручению он работал над привлечением к ответственности российских преступников, продолжал эту работу и в должности первого зама министра внутренних дел", – отметил Петр Порошенко.

В частности, говорит Порошенко, россияне должны нести ответственность и за трагедию в Днепре, где из-за попавшей в жилой дом российской ракеты погибли уже 45 человек и еще 15 остаются пропавшими без вести.

"Часть жертв не идентифицирована. И, безусловно, это все – картина войны", – считает Петр Порошенко.

Он сообщил, что сейчас рассматривают три версии авиакатастрофы – – это техническая неисправность, нарушение правил полета и умышленные действия по уничтожению вертолета.

"Хочу напомнить, что вертолет, который называется Super Puma, – это производство Airbus. И думаю, что было бы очень полезно привлечь представителей производителя, представителей Франции к расследованию этой катастрофы, которая принесла столько жертв. Безусловно, весь мир имеет право знать правду" , – считает Петр Порошенко

"Для нас это большая трагедия. Но, несмотря на большую грусть, это укрепляет украинскую способность бок о бок защищать нашу землю", – отмечает Порошенко.