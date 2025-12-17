Верховный Суд подтвердил приговор бывшему нардепу Сольвару

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда подтвердил приговор бывшему народному Руслану Сольвару, которого признали виновным в получении незаконной компенсации за аренду жилья в Киеве. Таким образом три года лишения свободы остаются в действии.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на сообщение "Центра противодействия коррупции".

"Кроме трех лет лишения свободы, Сольвару также запретили занимать должности в органах власти (кроме выборных) сроком на 1 год и оштрафовали на 8500 грн. Постановление Верховного Суда является окончательным и обжалованию не подлежит", – добавили в ЦПК.

Там также сообщили, что Сольвар пробовал мобилизоваться в ВСУ. Но попытки, вероятно, были неудачными, ведь бывший народный депутат сейчас находится в СИЗО.

В 2021 году ВАКС признал депутата невиновным в злоупотреблении властью. Однако в сентябре 2022 года Апелляционная палата ВАКС признала его виновным, но не в злоупотреблении властью, а в злоупотреблении служебным положением. Ему присудили три года тюремного заключения. Однако в декабре 2023 года Верховный Суд отменил тюремный приговор в отношении Сольвара и отправил дело на новое рассмотрение в апелляцию ВАКС.

В апреле 2024 года бывшего депутата отпустили под личное обязательство, а предварительное судебное заседание перенесли из-за его госпитализации. А уже в августе Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего народного депутата Руслана Сольвара в незаконном получении 361,5 тыс. гривен компенсации за наем номера в гостинице "Киев.