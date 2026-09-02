Верховная Рада создает платформу для возвращения похищенных Россией украинских детей

Верховная Рада совместно с инициативой Президента "Bring Kids Back UA" создает постоянную платформу для народных депутатов, призванную усилить парламентскую дипломатию и международное взаимодействие в интересах похищенных Россией украинских детей. Инициативу возглавила вице-спикер Елена Кондратюк, подчеркнув необходимость системного международного давления и использования парламентских площадок для решения проблемы.

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Об этом Елена Кондратюк сообщила во время брифинга.

Цель проекта – создать постоянную платформу, благодаря которой парламентарии будут получать проверенные данные, юридическую экспертизу, актуальную аналитику и готовые материалы для работы с международными партнерами.

"Мы хотим превратить каждый международный контакт украинских парламентариев в инструмент возвращения детей. Это касается встреч с парламентами государств-партнеров, работы групп дружбы, выступлений в ПАСЕ, Межпарламентском союзе и на других международных площадках", – отметила Елена Кондратюк.

Вице-спикер напомнила, что за предыдущие годы уже удалось сформировать парламентский трек этой работы. Резолюции с осуждением депортации украинских детей приняли, в частности, парламенты США, Канады, Франции, Австрии, Польши, Чехии, Молдовы, стран Балтии, а также Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы. ПАСЕ признала действия России имеющими признаки геноцида.

В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла отдельную резолюцию, требующую от России немедленного, безопасного и безусловного возвращения депортированных и принудительно перемещенных украинских детей. Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей.

По инициативе Елены Кондратюк Верховная Рада также дополнила Уголовный кодекс Украины специальными положениями о военных преступлениях против детей.

"Но всего этого, к сожалению, недостаточно, чтобы вернуть всех детей. Нам нужны постоянное международное давление и системная защита прав детей от преступлений России. Именно поэтому мы хотим вывести сотрудничество народных депутатов и инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA на новый уровень", – подчеркнула заместитель председателя Верховной Рады.

Руководитель президентской инициативы Bring Kids Back UA Максим Максимов сообщил, что в государственном реестре содержится более 20 тысяч записей о возможной депортации и принудительном перемещении детей. Удалось вернуть 2525 детей.

"Мы понимаем, что пока продолжается война, в мире происходит много событий, и удерживать внимание на Украине и на нашей проблематике становится в мире все сложнее и сложнее. Поэтому мы запускаем новый формат работы с парламентариями для того, чтобы вопрос возвращения детей и поддержки усилий Украины звучал повсюду: будь то в ПАСЕ, в Парламентской ассамблее ОБСЕ или в рамках групп дружбы с различными парламентами мира", – отметил Максим Максимов.

Вопрос возвращения украинских детей является обязательным предметом обсуждения на всех раундах мирных переговоров, сообщил советник Кабинета Президента Александр Бевз. По его словам, этот вопрос чрезвычайно чувствителен для РФ.

"Число детей, возвращённых из депортации, постоянно растёт, но дипломатических усилий недостаточно, и давление на Россию должно быть усилено. Вы знаете, что первая леди Соединённых Штатов присоединилась к этому процессу. Есть государства-посредники, например Катар. Но этого мало. Дипломатические усилия, безусловно, нужно усиливать. Учитывая контакты и влиятельность парламентских связей, мы хотим ещё раз поблагодарить Верховную Раду за то, что мы можем активизировать это направление и усилить возвращение детей домой", – отметил Александр Бевз.

Материалы, наработанные в ходе серии экспертных встреч, народные депутаты смогут использовать в законодательной работе, на парламентских ассамблеях, в группах дружбы и во время переговоров с международными партнерами.