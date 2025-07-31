Блог | Верховная Рада наоборот, или Как депутаты почти на 100% политически переобулись
Не минуло й 10 днів, як ПРАКТИЧНО одні й ті ж депутати, які 22 липня підтримали ідею президента про ПОСЛАБЛЕННЯ повноважень НАБУ і САП, сьогодні підтримали законопроект президента про ПОСИЛЕННЯ повноважень НАБУ та САП.
Нагадую, що скандальний закон про монополію Генпрокуратури та послаблення повноважень НАБУ і САП 22 липня 2025 року підтримали:
- Слуга народу - 185;
- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ)- 18;
- Довіра - 17;
- Батьківщина - 15;
- Відновлення України (ексОПЗЖ) - 9;
- За майбутнє - 10;
- ЄС - 3;
- Голос - 1.
Сьогодні, закон про скасування монополії Генпрокуратури та посилення повноважень НАБУ і САП підтримали:
- Слуга народу - 214;
- ЄС - 27;
- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ)- 17;
- Довіра - 17;
- Голос - 16;
- За майбутнє - 11;
- Відновлення України (ексОПЗЖ) - 9;
- Батьківщина - 4.
Як бачимо за 9 днів ПОВНІСТЮ політично ПЕРЕВЗУЛИСЯ:
- Слуга народу - на 116%;
- За майбутнє - на 110%;
- Довіра - на 100%;
- Відновлення України (ексОПЗЖ) - на 100%;
- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ) - на 94%.
Тому що, ПОСЛІДОВНІ.
І як тут не згадати свою статтю на цю тему від 23 липня:
"ВІЧНІ й КЛЯТІ ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ української політики".