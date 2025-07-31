Не минуло й 10 днів, як ПРАКТИЧНО одні й ті ж депутати, які 22 липня підтримали ідею президента про ПОСЛАБЛЕННЯ повноважень НАБУ і САП, сьогодні підтримали законопроект президента про ПОСИЛЕННЯ повноважень НАБУ та САП.

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Нагадую, що скандальний закон про монополію Генпрокуратури та послаблення повноважень НАБУ і САП 22 липня 2025 року підтримали:

- Слуга народу - 185;

- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ)- 18;

- Довіра - 17;

- Батьківщина - 15;

- Відновлення України (ексОПЗЖ) - 9;

- За майбутнє - 10;

- ЄС - 3;

- Голос - 1.

Сьогодні, закон про скасування монополії Генпрокуратури та посилення повноважень НАБУ і САП підтримали:

- Слуга народу - 214;

- ЄС - 27;

- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ)- 17;

- Довіра - 17;

- Голос - 16;

- За майбутнє - 11;

- Відновлення України (ексОПЗЖ) - 9;

- Батьківщина - 4.

Як бачимо за 9 днів ПОВНІСТЮ політично ПЕРЕВЗУЛИСЯ:

- Слуга народу - на 116%;

- За майбутнє - на 110%;

- Довіра - на 100%;

- Відновлення України (ексОПЗЖ) - на 100%;

- Платформа за життя і мир (ексОПЗЖ) - на 94%.

Тому що, ПОСЛІДОВНІ.

І як тут не згадати свою статтю на цю тему від 23 липня:

"ВІЧНІ й КЛЯТІ ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ української політики".