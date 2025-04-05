Верховная Рада идет на каникулы, когда пакеты Байдена исчерпываются и нужно новое решение Конгресса, – Порошенко

Петр Порошенко призвал руководство Верховной Рады вернуться к реальности и обеспечить эффективную работу законодательного органа. Он отметил, что, несмотря на крайне сложную военную и международную ситуацию, парламент две недели не будет работать в сессионном зале.

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Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает "Европейская Солидарность".

"Неделю назад я обратился к председателю Верховной Рады. Я сказал – страна хочет мира, страна хочет правды. Что происходит с переговорами о мире? Что происходит с соглашением о продаже украинских недр? Или даже не о продаже, а о подарке. Суверенной позиции, потому что недра принадлежит народу. На каких условиях мы будем обеспечивать безопасность? Что будет с членством Украины в НАТО? Пригласят ли? Потому что нам все нужно сделать, чтобы Украина была представлена на НАТО, на саммите в Гааге и получила соответствующее приглашение", – отметил Порошенко.

"В этих условиях Верховная Рада по решению монобольшинства уходит на каникулы. Две недели она не собирается. Министры игнорируют решение Верховной Рады, которой по Конституции они подотчетны и подконтрольны. В Верховную Раду они не приходят. Блокируют парламентскую дипломатию из-за запрета межпарламентских отношений, в первую очередь это касается Порошенко", – констатировал пятый Президент.

"Наши инициативы состоят в следующем: немедленно верните НДФЛ, налог на доходы физических лиц, который платят бригады, бригадам. Проголосуйте обращение Верховной Рады в Конгресс Соединенных Штатов о двухпартийной резолюции о предоставлении Украине военной и финансовой помощи. Потому что пакеты, которые были приняты при Байдене, исчерпываются", – предостерегает Петр Порошенко.

"Обращение к Стефанчуку – вы же говорили, когда вы не пускали Порошенко ехать на встречу с Майком Джонсоном, что у вас блестящая "спикерская коалиция" и вы решите с Джонсоном любой вопрос. Господин Стефанчук, ваше решение", – призвал Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кривом Роге из-за ракетной атаки РФ.