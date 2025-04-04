Это огромная трагедия: Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в Кривом Роге из-за ракетной атаки РФ

Петр Порошенко выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших от ракетной атаки в Кривом Роге. Он подчеркнул – враг не собирается останавливаться, поэтому нужно объединяться вокруг Вооруженных Сил Украины.

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Об этом лидер "Евросолидарности" сказал во время эфира на телеканале "Киев"

"Я хотел бы начать со слов соболезнования жертвам ракетной баллистической атаки в Кривом Роге. Это огромная трагедия. Это значит, что Россия не собирается останавливаться, что мы еще очень далеко от мира, к сожалению. Нам нужно делать все возможное для того, чтобы усиливать наши Вооруженные Силы", – сказал пятый Президент.

"Могу подчеркнуть, что несмотря на то безумное противодействие, которое испытала моя команда, мы продолжаем помогать армии. Сегодня на сумму более 40 миллионов гривен были переданы разнообразные, очень необходимые позиции – от передвижных авторемонтных мастерских до шиномонтажа, от комплексов беспилотной авиации до штурмовых квадроциклов", – сказал Порошенко.

"Самое главное – были переданы 5 комплексов "Ай-Петри СВ". Почему я это говорю в привязке к Кривому Рогу? Потому что именно эти комплексы способны гарантированно закрывать достаточно большую площадь от российских разведывательных дронов. Никогда враг не наносит удар без того, чтобы в режиме реального времени российский разведывательный дрон четко освещал и передавал картинку с места, куда должна прилететь ракета. И благодаря той разработке, сделанной нашей командой, мы ее выпускаем, сегодня уже перекрывается достаточно большое количество объектов", – объясняет Петр Порошенко.

"Сегодня получила Нацгвардия для закрытия объектов критической инфраструктуры, национальная полиция для бригады Лют, бригада Рубеж Нацгвардии и для позиций 10 бригад территориальной обороны. Это должно быть сегодня тем, что объединяет общество", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны объединяться не вокруг Порошенко или Зеленского, мы должны объединяться против путина. Мы должны объединяться вокруг Вооруженных Сил Украины", – уверен лидер "Евросолидарности".