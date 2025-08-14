Вэнс заверил Зеленского, что без Украины не будут вести переговоры о прекращении огня

Белый дом не будет вести переговоры с Российской Федерацией о завершении войны без Украины или Европы. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заверил в этом Владимира Зеленского и союзников.

Политика цитирует NBC News. Издание ссылается на двух неназванных немецких чиновников. Отмечается, что такое заявление Вэнса прозвучало во время сегодняшнего телефонного разговора, участие в котором приняли представители США, Украины, Европы и НАТО.

"Президент Трамп, вице-президент Вэнс и другие члены администрации США, которые принимали участие в разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах", – уверяют журналисты.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты Америки завершают финансирование войны в Украине. Таким образом Белый дом хочет достичь мирного урегулирования этого конфликта. Он также подчеркнул, что Вашингтон попытается найти какое-то согласованное решение, с которым смогут жить как украинцы, так и россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю, а как "выяснение позиций".

