Венгрия пылает: тысячи людей с факелами требуют отставки Орбана. Воспользуется ли оппозиция слабостью друга Путина

Тысячи людей протестовали в Будапеште 26 марта возле парламента, требуя отставки главного прокурора и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после того, как они были обвинены в попытке вмешаться в дело о взяточничестве. Протестующие пришли с факелами и скандировали "С нас хватит! В отставку".

Все это было вызвано почти сериальной историей одной семьи. Петер Мадяр, бывший муж бывшего министра юстиции Юдит Варги, обнародовал запись, на которой она подробно описала попытку помощников главы кабинета Орбана удалить определенные части из документов по делу о взяточничестве. Учитывая стиль правления Орбана, без его разрешения тут вряд ли обошлось.

Эти обвинения и народные выступления проходят в политически чувствительное для Орбана время – накануне выборов в Европейский парламент, которые пройдут в июне этого года. Кажется, великому другу российского диктатора Путина теперь не до лозунгов о захватах Брюсселя, которые он вызывающе провозглашал в последнее время. Здесь бы удержать Будапешт.

О том, что повлекло за собой народные антиорбановские выступления в Венгрии, – в материале OBOZ.UA.

Орбан несет потери

Когда министр юстиции Венгрии Юдит Варга из-за скандала ушла в отставку в феврале этого года, Орбан потерял одну из своих звездных протеже. Ведь именно Варга должна была возглавить его партию "Фидес" на европейских выборах и была одной из самых известных венгерских политиков в Брюсселе.

Но проблемы только начинались. Уже через несколько недель ее бывший муж и в прошлом член "Фидес" Петер Мадяр начал настоящую атаку против нынешнего хозяина Венгрии.

Долгое время Мадяр и Варга, у которых трое общих детей, считались образцовой семьей для глянцевых журналов и поборниками традиционных семейных ценностей, которые так любит пропагандировать Орбан. Но случился развод, и Мадяр решил обнародовать запись своей бывшей жены, обвиняющей членов ближайшего окружения Орбана в коррупционном скандале.

На аудиозаписи опубликованной в Facebook, Варга говорит, что помощники, связанные с главой кабинета министров Орбаном, предлагали прокурорам удалить из документов определенную информацию о коррупционных действиях бывшего государственного секретаря министерства юстиции Волнера, подавшего в отставку в 2021 году после того, как прокуратура обвинила его в получении взятки.

После публикации Варга не стала отрицать подлинность записи, но заявила, что бывший муж шантажировал ее этой записью более года назад, а теперь использовал ее в своих политических целях.

Так или иначе, но это первый случай утечки сверхважной внутренней информации в "царствование" Орбана. Усилится давление на Орбана и за пределами Венгрии. Учитывая тот факт, что коррупция – страшный грех для европейской демократии, официальные структуры ЕС будут исследовать действия венгерской власти под микроскопом. Тем более что ранее Венгрия уже получала оплеуху от ЕС за несоблюдение, в том числе, норм антикоррупционного законодательства, в виде замораживания помощи, которую Орбан смог получить только из-за шантажа в вопросе помощи Украине.

Новый враг

Чтобы попытки расшатать нынешнюю венгерскую власть выглядели убедительнее, Мадяр планирует учредить собственную партию и бросить политический вызов Орбану.

Первое серьезное народное выступление по его инициативе состоялось еще 15 марта, в национальный день Венгрии, когда Мадяр провел антиправительственный митинг в центре Будапешта, в котором приняли участие тысячи человек. Тогда он обвинил "Фидес" в расходах сотен миллионов евро ежегодно на пропаганду.

После обнародования записей, 26 марта, состоялся второй митинг против власти, на котором лозунги уже звучали интереснее.

"Венгры, мы должны сказать тем, кто у власти, что с нас достаточно. Пусть уходят в отставку", – сказал новый противник Орбана протестующим в своей речи.

Несмотря на скорое становление новой политической силы, венгерская оппозиция до сих пор не смогла ослабить контроль Орбана над страной. На последних парламентских выборах в апреле 2022 года ее разрозненные силы проиграли правящей партии "Фидес", что позволило Орбану пойти на четвертый срок подряд.

И все же, по словам оппозиционной депутатки Европарламента Каталин Чех, вмешательство Мадяра может сигнализировать об увеличении давления на Орбана.

"Многие люди начинают думать, что в его системе что-то начинает рушиться, – сказала она. – Я надеюсь, что больше бывших чиновников выскажутся и примут тот факт, что вне системы существует жизнь, и есть большая потребность в том, чтобы они пошли на этот риск".

Недовольных все больше

Виктор Орбан достаточно эффективно смешал внутреннюю и внешнюю политику. Он поклялся защищать венгров от иммиграции, ислама и ЛГБТ, параллельно провозгласив единство всех этнических венгров, включая проживающих в соседних странах. Именно эти лозунги и стали государственной политикой.

Пропаганда проекта Великой Венгрии – еще одна составляющая этого процесса. Орбан умело играет на струнах в душе каждого венгра, напоминая, что когда-то Венгрия была могущественным европейским государством, которое уважала вся Европа, и имела огромные территории.

Разжигание национализма и заявления о коварных иностранных врагах, против которых нужно сплотиться, нетерпимость к иноверцам и гомофобия под видом семейных ценностей помогли ему победить на выборах.

Но проблемы в экономике, коррупция, авторитарные методы управления и противоречивые реформы создали внутри Венгрии значительную прослойку недовольного общества.

Достал Орбан и Евросоюз. И вопрос не только в противодействии украинской помощи. Уже давно предметом обсуждения евродепутатов является отклонение Орбана от европейских стандартов демократии, узурпация власти, противопоставление Венгрии политике ЕС и отступление от общеевропейских норм.

Оппозиция должна воспользоваться этой ситуацией

"В Венгрии второй раз за две недели люди вышли на уличные протесты. Ситуация становится интереснее, но Украина должна смотреть на все эти протесты как на внутреннее дело венгерской стороны. Будут изменения в правительстве или нет, это будут решать политические партии, венгерские избиратели. Пусть венгерская сторона проводит экспертизу обвинений, и официальному Брюсселю важно это контролировать, чтобы все было в рамках закона, открыто и прозрачно" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

"По моему мнению, Евросоюз буду очень придирчиво держать этот вопрос под контролем, ведь Орбан решил, что стране не нужны антикоррупционные органы. Насколько я понимаю, это единственная страна в Европе, которая себе это позволила. Европейцы считают, что если бы были антикоррупционные органы, то не было бы нарушений и протестов. В Брюсселе, как мы знаем, уровень лояльности к коррупции равен нулю, для них это очень важный вопрос.

Орбан хотя официально и осуждает коррупцию, но если ты у власти с 2010 года, то есть уже 14 лет, то соблазнов гораздо больше. Почему в Европе часто меняются правительства, парламенты и тому подобное? Потому что это своеобразный барьер для того, чтобы чиновники были менее коррумпированными.

Европейский Союз имеет все права смотреть внутрь Венгрии на происходящие там процессы. Думаю, реакция с их стороны будет. Могут снова заморозить финансовую помощь, но это очень серьезный шаг.

Поэтому очевидно, что Брюссель будет следить за ситуацией, ее контролировать, оценивать и готовиться, что могут быть какие-либо действия, если последует попытка скрыть факты коррупции. Тем более есть механизм воздействия на Венгрию.

Что касается венгерской оппозиции и ее действий при нынешнем развитии событий, то она должна воспользоваться ситуацией. Донести до народа суть претензий к власти. Это их право – критиковать власть и требовать ответа. И уже видно, что они будут непростыми. Если же официальные власти не смогут удачно объяснить происходящее, то рейтинг орбановского "Фидеса" объективно упадет.

Перед выборами в Европарламент это угрожает Орбану. Ведь его партия может набрать гораздо меньше голосов, чем ожидалось и чем наберет оппозиция. А это, в свою очередь, уже веская причина требовать досрочных выборов", – отметил Александр Левченко.