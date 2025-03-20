Венгрия хочет видеть Украину 'буферной зоной' между Европой и Россией, – министр по делам ЕС

В правительстве Венгрии заявили, что "не видят необходимости" членства Украины в Европейском Союзе, однако хотят, чтобы наше государство было "буферной зоной" между Европой и Россией. Кроме того, там выдали, что ЕС больше "не должен" поддерживать Киев оружием или деньгами.

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С такими заявлениями выступил министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока в четверг, 20 марта, в интервью Financial Times. По его словам, в Будапеште "не видят безопасность Европы в интеграции Украины в оборонные системы".

"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, что отвечает интересам как России, так и Европы", – сказал он.

Бока добавил, что Украина "может функционировать как буферная зона" только при условии, что между глобальными игроками будет консенсус по поводу того, что можно и что нельзя делать на территории Украины.

"В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона", – отметил венгерский министр.

Он заявил, что Европейский Союз якобы больше не должен поддерживать Украину вооружением или деньгами, а также, что США или ЕС не должны делать что-либо в Украине без одобрения российского Путина, ведь "это само по себе является источником конфликта".

В то же время Бока подчеркнул, что сближение Дональда Трампа с Путиным является не только геополитически мотивированным, но и идеологически.

"Многие люди совершают ошибку, недооценивая степень неприязненной администрации Трампа к европейским институтам. Трамп рассматривает ЕС не просто как международную организацию с противоположными интересами, а как политического оппонента, и относится к нему соответственно", – считает политик.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия, угрожавшая заблокировать продление санкций ЕС против РФ, в конце концов согласилась после вмешательства США. Ключевую роль в изменении ее позиции сыграл телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

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