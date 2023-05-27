Блог | Великая война будет, и Украина в ней будет играть ключевую роль в Европе
У меня для вас две плохие новости и две хорошие:
1. Украина победит в войне с Россией. Это хорошая.
От нашей победы зависит, по сути, будущее всего мира, без преувеличения.
Далее текст на языке оригинала.
Західний світ готується до війни з Китаєм. Сі Цзінь пін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю. А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.
Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь-які ресурси.
2. Україна – полігон. Це погана.
Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:
– Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.
– Руйнування осі "Німеччина – росія – Китай", яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу
– Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Зхідної Цивілізації та східною.
3. Великій війні бути. Це теж погана.
– Процитую Ейнштейна: "Не знаю чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями".
– Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.
– І Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.
4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення.
– Українці – нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.
– Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.
І нагадаю стару східну приказку:
– Сильні люди створюють добрі часи.
– Хороші часи створюють слабких людей.
– Слабкі люди створюють погані часи.
– Погані часи створюють сильних людей.
Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.
У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.
Так що. Як казала моя мама: "сподівайся на краще, але готуйся до гіршого";)
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