У меня для вас две плохие новости и две хорошие:

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1. Украина победит в войне с Россией. Это хорошая.

От нашей победы зависит, по сути, будущее всего мира, без преувеличения.

Далее текст на языке оригинала.

Західний світ готується до війни з Китаєм. Сі Цзінь пін щиро вирішив, що Тайвань за його життя має повернутися до Китаю. А Китай має стати головною домінуючою країною, змінивши США.

Перемога України закладає фундамент майбутньої розстановки сил. І захід готовий в це інвестувати будь-які ресурси.

2. Україна – полігон. Це погана.

Війна в Україні виконує для цинічного світу кілька функцій:

– Максимальне ослаблення Росії (військове, економічне) як союзника Китаю.

– Руйнування осі "Німеччина – росія – Китай", яка технологічно, фінансово так і ресурсно, створювала для США критичну загрозу

– Тестування нових військових продуктів, тактик ведення бою для підготовки до Великої війни Зхідної Цивілізації та східною.

3. Великій війні бути. Це теж погана.

– Процитую Ейнштейна: "Не знаю чим воюватимуть у третю світову війну, але в четверту воюватимуть палицями".

– Не знаю, чим завершиться Велика війна, але Україна до неї буде готова більше, ніж будь-яка інша країна.

– І Україна на європейському континенті буде грати у ній ключову роль.

4. Отже для України відкриваються нові можливості після її завершення.

– Українці – нація, яка виживає, проходячи випробування, останні 400 років і ми точно більше за інших вміємо виживати в хаосі.

– Я вірю, що Україна майбутнього – один із найважливіших центрів нової цивілізації. Ми більш до цього готові.

І нагадаю стару східну приказку:

– Сильні люди створюють добрі часи.

– Хороші часи створюють слабких людей.

– Слабкі люди створюють погані часи.

– Погані часи створюють сильних людей.

Хороші європейські часи створили слабких людей, які не здатні боротися за своє майбутнє і створюють для західного світу погані часи.

У той же час, погані часи України створюють сильних людей, які здатні створити добрі часи.

Так що. Як казала моя мама: "сподівайся на краще, але готуйся до гіршого";)

Читайте, робіть висновки, поширюйте!