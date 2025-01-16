'Ведем диалог по историческим вопросам': министры культуры рассказали о прогрессе в польско-украинских отношениях

Украина достигла прогресса в отношениях с Польшей. Но еще ведутся диалоги по историческим вопросам. Например, по поводу эксгумации и достойного захоронения жертв войн и репрессий.

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Об этом идет речь в совместном заявлении министров культуры Украины и республики Польша. Отмечается, что ведомствами обеих стран были созданы группы по историческим вопросам.

Они нацелены на урегулирование в польско-украинских отношениях вопросов, связанных с правом на достойное захоронение жертв войн и репрессий. В частности, именно это успех диалога, который до сих пор базировался на открытости.

Первое заседание рабочей группы прошло во Львове в декабре 2024 года. Стороны обменялись информацией о местах, которые, по мнению каждой из сторон, нуждаются в первоочередных поисковых и эксгумационных работах, а также дополнительном внимании. Таким образом, для нас было важно ответить на ожидания общественности, в частности родственников лиц, ставших жертвами войн и репрессий. Спектр вопросов, являвшийся предметом для обсуждения, охватывал различные исторические периоды и локации в обеих странах.

В настоящее время стороны анализируют сложившийся список, а также проверяют состояние выполнения ранее поданных заявлений на проведение поисковых работ и предоставление разрешений на эксгумацию. Также проводится пересмотр действующих правовых норм с целью их возможной ревизии, которая могла бы облегчить административные процедуры.

"Украинская сторона уже приняла первое положительное решение о предоставлении разрешения на эксгумационные работы. Польская сторона также рассматривает украинские предложения", – говорится в сообщении.

Также добавляется, что второе заседание рабочей группы запланировано на конец января 2025 во Львове.

"Мы убеждены, что дальнейшая работа группы и ее результаты продемонстрируют готовность обеих сторон к достоинству памяти убитых и погибших. Поляков на территории Украины и украинцев на территории Польши. Эти работы будут осуществляться в духе взаимного уважения, открытости к диалогу и другим общим для обоих народов ценностей", – говорится в заявлении.

Также добавляется, что лица, организации, учреждения и институции, вовлеченные в указанные процессы, регулярно информируются о состоянии выполнения отдельных этапов работ, согласованных рабочей группой по историческим вопросам. Кроме того, коммуникация с общественностью будет касаться результатов проведенных работ и их завершенных этапов.

Подробности

Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели этих событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Польша уже достигли определенного прогресса в вопросе понимания Волынской трагедии. Министерства культуры обеих стран активно работают над вопросом, и уже есть некоторые наработки, которые можно считать важными шагами вперед.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в ХХ веке, омрачает отношения Украины с Польшей в ХХ веке и кто и с какой целью спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в вопросе эксгумации польских жертв Волынской трагедии есть первые решения. По его словам, Украина выдала первые разрешения на эксгумацию тел.

Киев и Варшава сформировали и обменялись списками мест поиска и эксгумации останков жертв Волынской трагедии. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что "настроены положительно" и надеются на дальнейшую продуктивную работу.

В Польше объявили, что уже в апреле начнется эксгумация останков польских жертв Волынской трагедии, похороненных в бывшем селе Пужники Тернопольской области. Специалисты уже собирают генетический материал у потомков погибших поляков.

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