Украина и Польша обменялись списками мест поиска и эксгумации останков жертв Волынской трагедии – Минкульт

Киев и Варшава сформировали списки мест поиска и эксгумации остатков жертв Волынской трагедии и обменялись этими документами. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций Украины заявили, что "настроены позитивно" и надеются на дальнейшую продуктивную работу.

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Заместитель министра Андрей Наджос сделал соответствующее заявление в комментарии польскому изданию PAP. Он заверил, что наша страна воспринимает Польшу как очень важного стратегического партнера.

"Киев заинтересован в положительных решениях по этому вопросу. Мы позитивно настроены на достижение хороших решений, которые удовлетворят польское и украинское общество", – сказал Наджос.

"Мы осознаем, ради чего живет польское общество, так же, как польское общество понимает потребности украинцев... Вопросы исторической памяти важны, и мы не хотим их политизировать. Поэтому, по договоренности лидеров обеих стран, двусторонние группы приступили к работе", – добавил он.

Перед этим премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" в вопросе эксгумаций жертв Волынской трагедии.

"Наконец-то прорыв. Есть решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за плодотворное сотрудничество. Ждем дальнейших решений", – написал он в соцсети X (Twitter).

Как писал OBOZ.UA, в Польше ранее заявляли, что вступление Украины в Евросоюз не "вопрос выживания", и поэтому предупредили, что будут ставить свои условия. Речь шла, в частности, об эксгумации жертв Волынской трагедии.

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