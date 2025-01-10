'Наконец-то прорыв': Туск заявил, что Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о "прорыве" в вопросе эксгумаций жертв Волынской трагедии. По его словам, Украина выдала первые разрешения на эксгумацию тел.

Видео дня

Об этом глава польского правительства написал на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 10 января. Ранее сообщалось, что 9 января министр национального единства Украины Алексей Чернышев посетил Польшу, где встретился с министром культуры страны Анной Врублевской.

"Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумациях польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений", – написал Туск.

В польском министерстве культуры со своей стороны раскрыли подробности переговоров Чернышева и Врублевской. Там отметили, что главы ведомств обсудили "ключевую роль культуры в сохранении национальной идентичности", а также "воздействие культуры на социально-экономическое развитие обеих стран".

Уже на следующий день Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии.

Ранее, напомним, в Польше заявили, что вступление Украины в Евросоюз не "вопрос выживания", и предупредили, что будут ставить свои условия. Речь шла, в частности, об эксгумации жертв Волынской трагедии.

Уже в конце ноября 2024 года глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Украина подтвердила, что нет препятствий для проведения поисков и эксгумации тел жертв Волынской трагедии на нашей территории.

Работы по эксгумации останков поляки будут проводить в сотрудничестве с украинскими учреждениями.

Волынская трагедия произошла в 1943 году, когда польская Армия Крайова и Украинская Повстанческая Армия устроили, по данным украинских исследователей, обоюдные этнические чистки поляков и украинцев. В результате в регионе погибло более 100 тыс. поляков и 40 тыс. украинцев. Свидетели этих событий отмечают жестокие методы расправ с обеих сторон.

В Польше Волынскую трагедию называют "резней", она официально признана "геноцидом". Там единогласно обвиняют в трагедии украинский национализм. С такой трактовкой не соглашаются в Украине.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20 веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21 веке и кто и с какой целью спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.